Mbappé e compagni giocheranno il penultimo atto degli Europei contro la Spagna: per ora transalpini avanti ma decisamente deludenti.

La favorita numero uno avanza fino alla semifinale di Euro 2024, senza mai stupire o dar ragione a chi - prima del torneo tedesco - la dava come squadra in prima fila per la conquista del trofeo. A conti fatti i risultati sorridono, ma la Francia sta ampiamente deludendo le aspettative dei connazionali. E non solo.

Eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Francia proverà a conquistare il pass per la finale sfidando una Spagna che poco a poco ha dimostrato di saper vincere nei più svariati modi, battendo anche i padroni di casa della Germania, fuori a pochi minuti dai rigori.

Se la Spagna segna con diversi uomini e con diverse modalità, la Francia è clamorosamente approdata in semifinale senza una trama degna di nota o un goal dei propri campioni. Una rosa stellare che fin qui non ha ancora segnato, tutto vero, su azione.