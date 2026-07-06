La Francia ha chiesto la revoca del giallo a Olise: cosa sta succedendo ai Mondiali dopo il caso Balogun

Il caso Balogun crea un clamoroso precedente nella storia dei Mondiali e apre la strada ad una serie di scenari impronosticabili soltanto fino a poche ora fa. La sospensione della squalifica del giocatore statunitense dopo il rosso incassato contro la Bosnia non solo ha suscitato polemiche ad ogni livello per la presunta intromissione del presidente Donald Trump nella decisione adottata dalla FIFA di Gianni Infantino, ma ha offerto anche ad altre federazioni, che si sono sentite penalizzate da alcune decisioni degli arbitri in campo, per fare ricorso e chiedere delle revisioni.



