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Alessandro De Felice

La Francia annuncia i convocati, esclusioni eccellenti per il Mondiale 2026: Deschamps lascia fuori Camavinga, Kolo Muani, Pavard e Chevalier

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Francia vs Senegal
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La lista dei Bleus scatena il dibattito in Francia: fuori veterani e protagonisti del Qatar, tra scelte tecniche, stagioni negative e concorrenza feroce.

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Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 26 convocati della Francia per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico e le esclusioni eccellenti hanno immediatamente acceso il dibattito.

Per l’ultima grande competizione del CT dopo quattordici anni sulla panchina dei Bleus, diversi nomi pesanti resteranno a casa: da Camavinga a Kolo Muani, passando per Pavard, Chevalier, Thauvin e Tolisso, Deschamps ha scelto di rinnovare profondamente il gruppo, lasciando fuori giocatori che negli ultimi anni erano stati punti fermi della nazionale francese.

Ma quali sono i calciatori che non faranno parte della spedizione transalpina in America?


  • CAMAVINGA, IL REAL MADRID GLI COSTA IL MONDIALE

    Una delle assenze più clamorose è quella di Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid era ancora considerato tra i candidati alla convocazione fino alle ultime settimane, ma la stagione vissuta in Spagna ha pesato in maniera decisiva.

    Deschamps ha spiegato che “Camavinga esce da una stagione difficile, con meno partite giocate e diversi infortuni”. Il ct ha aggiunto di comprendere la delusione del giocatore, ma di aver dovuto rispettare “una struttura precisa nella composizione della lista”.

    Il centrocampista abbia perso fiducia anche nell’ambiente madridista dopo l’espulsione contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, episodio che ha pesato nell’eliminazione del Real.

    La scelta di convocare un difensore in più, Maxence Lacroix, e tre terzini sinistri ha definitivamente chiuso lo spazio per il centrocampista ex Rennes.


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  • KOLO MUANI E IL CROLLO AL TOTTENHAM

    Tra gli esclusi più pesanti figura anche Kolo Muani, uno degli uomini simbolo della Francia finalista mondiale nel 2022. L’attaccante del Tottenham, presente nel giro di convocazioni di marzo negli Stati Uniti, non partirà per il Nord America a causa di una stagione giudicata insufficiente.

    Il rendimento in Premier League è stato determinante: un solo goal in campionato con il Tottenham, nonostante le quattro reti segnate in Champions League. Deschamps ha preferito puntare su Jean-Philippe Mateta, ritenuto più adatto all’equilibrio offensivo della squadra.

    L’esclusione assume anche un valore simbolico per il peso avuto da Kolo Muani nell’ultimo Mondiale. Due anni e mezzo dopo il clamoroso faccia a faccia fallito nella finale contro l’Argentina, l’attaccante vive ora una fase complicata anche a livello di club, senza certezze per il futuro dopo il prestito dal PSG.


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  • CHEVALIER, DA EROE DESIGNATO A ESCLUSO

    La situazione di Lucas Chevalier rappresenta uno dei casi più discussi della lista. Il portiere del PSG sembrava destinato a raccogliere l’eredità di Lloris in nazionale, ma il trasferimento a Parigi si è trasformato in una stagione complicata.

    Dopo essere arrivato dal Lille per sostituire Donnarumma, Chevalier ha progressivamente perso il posto a favore di Safonov e non gioca in club dal 23 gennaio. A peggiorare il quadro è arrivato anche un problema muscolare alla coscia destra.

    Deschamps ha motivato l’esclusione spiegando che “il terzo portiere è un ruolo particolare” e che il giocatore “non ha più avuto tempo di gioco da mesi”. Al suo posto è stato convocato Robin Risser del Lens, alla prima chiamata in nazionale maggiore.


  • FUORI ANCHE PAVARD, COMAN E TOLISSO

    Benjamin Pavard interrompe invece una presenza continua nelle grandi competizioni della Francia iniziata nel 2018. Il difensore del Marsiglia ha pagato una stagione molto deludente, caratterizzata da errori e rendimento discontinuo. Già ai Mondiali in Qatar aveva perso centralità nel gruppo, disputando soltanto la prima partita contro l’Australia.

    Escluso anche Kingsley Coman. L’esterno offensivo dell’Al-Nassr era stato convocato ancora a inizio stagione, ma non aveva più fatto parte dei recenti raduni. Non sono bastati nove goal e undici assist in Arabia Saudita per convincere Deschamps.

    Corentin Tolisso, invece, sperava nel ritorno grazie all’ottima stagione con il Lione, chiusa con 15 reti complessive. Il centrocampista non veniva convocato da cinque anni e il CT non gli aveva più aperto le porte della nazionale negli ultimi mesi.


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  • THAUVIN, NKUNKU E BENZEMA: STORIE DIVERSE, STESSO DESTINO

    Florian Thauvin aveva riassaporato la nazionale dopo sei anni di assenza e il buon rendimento con il Lens aveva riacceso le speranze di convocazione. L’attaccante era stato richiamato da Deschamps in autunno, contribuendo alla qualificazione del club in Champions League e alla finale di Coppa di Francia, ma l’enorme concorrenza offensiva lo ha lasciato fuori.

    Christopher Nkunku dovrà invece rinviare ancora l’appuntamento con una grande competizione internazionale. Dopo aver saltato il Mondiale 2022 per infortunio, l’attaccante del Milan non è riuscito a convincere Deschamps a causa di una stagione complicata, chiusa con appena sei goal e un ruolo sempre più marginale nelle scelte di Allegri.

    Nessuna riapertura infine per Karim Benzema. Il Pallone d’Oro 2022 aveva manifestato il desiderio di partecipare al Mondiale, ma il rapporto con Deschamps non avrà un nuovo capitolo.

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