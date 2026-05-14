La Francia annuncia i convocati, esclusioni eccellenti per il Mondiale 2026: Deschamps lascia fuori Camavinga, Kolo Muani, Pavard e Chevalier

Florian Thauvin aveva riassaporato la nazionale dopo sei anni di assenza e il buon rendimento con il Lens aveva riacceso le speranze di convocazione. L’attaccante era stato richiamato da Deschamps in autunno, contribuendo alla qualificazione del club in Champions League e alla finale di Coppa di Francia, ma l’enorme concorrenza offensiva lo ha lasciato fuori.

Christopher Nkunku dovrà invece rinviare ancora l’appuntamento con una grande competizione internazionale. Dopo aver saltato il Mondiale 2022 per infortunio, l’attaccante del Milan non è riuscito a convincere Deschamps a causa di una stagione complicata, chiusa con appena sei goal e un ruolo sempre più marginale nelle scelte di Allegri.

Nessuna riapertura infine per Karim Benzema. Il Pallone d’Oro 2022 aveva manifestato il desiderio di partecipare al Mondiale, ma il rapporto con Deschamps non avrà un nuovo capitolo.