La Francia annuncia i convocati, esclusioni eccellenti per il Mondiale 2026: Deschamps lascia fuori Camavinga, Kolo Muani, Pavard e Chevalier

Didier Deschamps ha annunciato la lista dei 26 convocati della Francia per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico e le esclusioni eccellenti hanno immediatamente acceso il dibattito.
Per l’ultima grande competizione del CT dopo quattordici anni sulla panchina dei Bleus, diversi nomi pesanti resteranno a casa: da Camavinga a Kolo Muani, passando per Pavard, Chevalier, Thauvin e Tolisso, Deschamps ha scelto di rinnovare profondamente il gruppo, lasciando fuori giocatori che negli ultimi anni erano stati punti fermi della nazionale francese.
Ma quali sono i calciatori che non faranno parte della spedizione transalpina in America?