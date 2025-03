La formazione dell'Italia contro la Germania: ballottaggi Cambiaso-Politano e Ricci-Rovella, Raspadori favorito su Frattesi

Politano insidia un Cambiaso non al meglio a destra, regia contesa da Ricci e Rovella, in attacco Raspadori più di Frattesi per sostenere Retegui.

Il countdown in vista di Italia-Germania è iniziato. Giovedì sera azzurri chiamati ad affrontare il primo round dei quarti di Nations League, ospitando la squadra di Nagelsmann a San Siro. L'articolo prosegue qui sotto Luciano Spalletti, nel ritiro organizzato per l'occasione ad Appiano Gentile, studia uomini e soluzioni da opporre ai tedeschi nel match d'andata, portandosi dietro un paio di dubbi ma anche la certezza su cui ripartire: il modulo, ossia quel 3-5-1-1/3-5-2 che ha rialzato la nostra Nazionale dopo il disastro di Euro 2024.