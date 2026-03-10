La follia di Thiaw costa caro al Newcastle: l'ex Milan provoca un rigore al 95' e il Barcellona pareggia

Ad incaricarsi dell'esecuzione dagli undici metri è stato il numero 10, Lamine Yamal. Dagli undici metri il fuoriclasse spagnolo è stato letteralmente di ghiaccio e con il sinistro ha spiazzato Ramsdale siglando la rete del definitivo 1-1 che, ovviamente, mantiene apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno al Camp Nou. Per il Newcastle e i suoi tifosi una doccia gelata ad un passo dall'impresa.