La follia di Thiaw costa caro al Newcastle: l'ex Milan provoca un rigore al 95' e il Barcellona pareggia

Clamorosa beffa per il Newcastle che, a tempo letteralmente scaduto, vede sfumare una vittoria che sembrava ormai certa contro il Barcellona di Hansi Flick.
I Magpies, infatti, hanno sbloccato la partita a quattro minuti dal novantesimo grazie al goal di Barnes, ma quando il prestigioso successo davanti al proprio pubblico del St. James' Park sembrava davvero ad un passo ecco materializzarsi il più atroce degli scenari.
Il blaugrana, infatti, hanno acciuffato il pari a tempo praticamente scaduto e le responsabilità dell'ex Milan Thiaw sono tutt'altro che marginali.