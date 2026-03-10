Goal.com
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

La follia di Thiaw costa caro al Newcastle: l'ex Milan provoca un rigore al 95' e il Barcellona pareggia

Con i Magpies avanti 1-0, l'ex difensore rossonero ha steso Dani Olmo in area di rigore a tempo praticamente scaduto: dal dischetto, Yamal ha siglato la rete del definitivo 1-1.

Clamorosa beffa per il Newcastle che, a tempo letteralmente scaduto, vede sfumare una vittoria che sembrava ormai certa contro il Barcellona di Hansi Flick.

I Magpies, infatti, hanno sbloccato la partita a quattro minuti dal novantesimo grazie al goal di Barnes, ma quando il prestigioso successo davanti al proprio pubblico del St. James' Park sembrava davvero ad un passo ecco materializzarsi il più atroce degli scenari.

Il blaugrana, infatti, hanno acciuffato il pari a tempo praticamente scaduto e le responsabilità dell'ex Milan Thiaw sono tutt'altro che marginali.

  • NEWCASTLE AVANTI NEL FINALE

    La dolce illusione per il Newcastle è infatti durata soltanto una manciata di minuti. I Magpies hanno infatti trovato la rete del provvisorio vantaggio all'86' quando Barnes è sfuggito alla marcatura della difesa del Barcellona arrivando puntuale sul cross di Murphy prima di insaccare il pallone in porta, piegando le mani a Joan Garcia.

  • PROVOCA IL RIGORE DEL PAREGGIO

    Al 95', infatti, il Barcellona ha architettato l'ultimo assalto della sua partita con Dani Olmo: appena entrato in area, il talento spagnolo ha disorientato Thiaw con una finta alla quale l'ex centrale rossonero ha abboccato andando poi a commettere fallo proprio sullo stesso Dani Olmo. Intervento solare in area di rigore e penalty assegnato da Guida in favore dei catalani.

  • NEYMAR PAREGGIA AL 96'

    Ad incaricarsi dell'esecuzione dagli undici metri è stato il numero 10, Lamine Yamal. Dagli undici metri il fuoriclasse spagnolo è stato letteralmente di ghiaccio e con il sinistro ha spiazzato Ramsdale siglando la rete del definitivo 1-1 che, ovviamente, mantiene apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno al Camp Nou. Per il Newcastle e i suoi tifosi una doccia gelata ad un passo dall'impresa.

