L'ex centrocampista della Lazio protagonista negativo, viene espulso nel primo tempo dopo l'intervento del VAR.

La sua prima stagione in Arabia Saudita è stata estremamente positiva sia a livello personale che di squadra, ma Sergej Milinkovic-Savic per una volta è stato protagonista in negativo.

L'ex centrocampista della Lazio, infatti, si è fatto espellere in modo davvero ingenuo e con l'Al-Hilal in vantaggio.

Il tutto, peraltro, durante una partita delicatissima ovvero la semifinale di King Cup.