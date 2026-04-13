La flessione di Rabiot, la crisi del Milan coinvolge anche lui: il francese non è più un talismano

La flessione collettiva del Milan, che prima ha perso a Napoli e poi contro l'Udinese rischiando di rovinare una stagione fin qui positiva, ha coinvolto anche Rabiot. Il quale, come quasi tutti i compagni, non si è espresso ai livelli a cui aveva abituato.

Negativo anche lui, sia al Maradona una settimana fa che a San Siro sabato. La doppia prova negativa del Milan ha coinvolto anche lui, che non è riuscito a farsi valere come altre volte aveva fatto.

Il simbolo? La palla persa a centrocampo che ha originato lo 0-3 friulano. Rabiot è rimasto a guardare l'arbitro chiedendo un fallo che non c'era, poi non è riuscito a recuperare il possesso. E l'Udinese è scappata verso Maignan, chiudendo i conti con Atta.