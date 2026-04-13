La flessione di Rabiot, la crisi del Milan coinvolge anche lui: il francese non è più un talismano

Parlare di "uomo squadra" è spesso esagerato, ma nel caso di Adrien Rabiot ha avuto un senso per buona parte della stagione. E non solo per il rendimento a tratti eccellente del francese, uno dei giocatori migliori del nostro campionato.
Rabiot, sin dal momento del ritorno in Italia dal Marsiglia, ha spesso viaggiato su binari paralleli a quelli del Milan: c'era lui in campo e la squadra di Allegri vinceva (o non perdeva), mancava e i guai iniziavano a farsi sentire.
Solo che l'incantesimo ha cominciato a spezzarsi proprio ora che è iniziata la vera volata per la Champions League. E questo, per un Milan che ormai ha abbandonato in maniera definitiva ogni sogno Scudetto, rischia di essere un problema non da poco.