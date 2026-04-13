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Rabiot Milan UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

La flessione di Rabiot, la crisi del Milan coinvolge anche lui: il francese non è più un talismano

Serie A
Milan
A. Rabiot

Le sconfitte in sequenza contro Napoli e Udinese sono arrivate nonostante la presenza in campo dell'ex juventino, un fattore nel resto della stagione: "Sono stato poco lucido anche io".

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Parlare di "uomo squadra" è spesso esagerato, ma nel caso di Adrien Rabiot ha avuto un senso per buona parte della stagione. E non solo per il rendimento a tratti eccellente del francese, uno dei giocatori migliori del nostro campionato.

Rabiot, sin dal momento del ritorno in Italia dal Marsiglia, ha spesso viaggiato su binari paralleli a quelli del Milan: c'era lui in campo e la squadra di Allegri vinceva (o non perdeva), mancava e i guai iniziavano a farsi sentire.

Solo che l'incantesimo ha cominciato a spezzarsi proprio ora che è iniziata la vera volata per la Champions League. E questo, per un Milan che ormai ha abbandonato in maniera definitiva ogni sogno Scudetto, rischia di essere un problema non da poco.

  • IL MILAN CON E SENZA RABIOT

    Prima del binomio terribile Napoli-Udinese, una doppia sconfitta che ha fatto precipitare Rabiot e compagni al terzo posto con appena tre punti di vantaggio sulla Juventus, i dati non mentivano: c'era un Milan con Adrien e un Milan senza Adrien.

    Con Rabiot in campo, i rossoneri avevano conquistato addirittura 16 vittorie in 23 partite stagionali. 5 i pareggi, appena 4 le sconfitte. Senza, invece, il quadro cambiava in maniera sostanziale: appena 4 vittorie in 10 partite, meno della metà, con 4 pareggi e 2 ko.

    L'ennesima riprova era stata data - o almeno, così pareva - dalle sfide contro Lazio e Torino: a Roma Rabiot mancava e il Milan ha perso, contro il Torino è tornato e il Milan ha vinto. Con l'ex juventino che ha pure segnato una delle tre reti.

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  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-UDINESEAFP

    180 MINUTI DA DIMENTICARE

    La flessione collettiva del Milan, che prima ha perso a Napoli e poi contro l'Udinese rischiando di rovinare una stagione fin qui positiva, ha coinvolto anche Rabiot. Il quale, come quasi tutti i compagni, non si è espresso ai livelli a cui aveva abituato.

    Negativo anche lui, sia al Maradona una settimana fa che a San Siro sabato. La doppia prova negativa del Milan ha coinvolto anche lui, che non è riuscito a farsi valere come altre volte aveva fatto.

    Il simbolo? La palla persa a centrocampo che ha originato lo 0-3 friulano. Rabiot è rimasto a guardare l'arbitro chiedendo un fallo che non c'era, poi non è riuscito a recuperare il possesso. E l'Udinese è scappata verso Maignan, chiudendo i conti con Atta.

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  • "POCO LUCIDO ANCHE IO"

    A Sky Sport, dopo il disastro contro l'Udinese, hanno chiesto a Rabiot il motivo della mancanza di lucidità del Milan. E il francese ha ammesso come il calo abbia coinvolto tutti: anche lui stesso.

    "Sì, è giusto. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Soprattutto nelle marcature preventive, lo dice sempre il mister prima della partita e anche all'intervallo. Abbiamo perso lucidità perché volevamo fare goal, andare con tanti uomini. Poi è vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare più concentrati. Lo rivedremo e ne parleremo".

  • MA IL CREDITO RIMANE

    Le prestazioni in calo di Rabiot, che vanno di pari passo con quelle del Milan, non cancellano comunque quanto di buono fatto dal francese nel resto della stagione. E ancora una volta i numeri sono lì a dimostrarlo.

    L'ex juventino ha ritrovato Allegri, che sin da subito ha fatto di lui un perno come accadeva a Torino. 5 goal e 5 assist in 23 partite di campionato (27 contando tutte le competizioni) non si fanno per caso. Tanti i picchi, come la doppietta nell'andata contro il Como. E tante le prestazioni sopra la media.

    Ecco perché il Milan non ha solo bisogno di ritrovare un attacco smarrito nella parte finale del campionato: deve riabbracciare anche il miglior Rabiot. E qui no, non è soltanto questione di talismani o scaramanzie.

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