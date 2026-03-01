La flessione di Nico Paz: un solo goal nell'ultimo mese, contro il Lecce è arrivata la seconda panchina stagionale

La Coppa Italia, come detto, sarà il prossimo obiettivo del Como con la semifinale d'andata da disputare contro l'Inter. I lariani ci sono arrivati dopo aver eliminato la Fiorentina e il Napoli, ai calci di rigore.

E se contro la viola Nico Paz aveva trovato il goal, contro i campioni d'Italia in carica, il classe 2004 aveva messo a referto un'altra prestazione piuttosto opaca.