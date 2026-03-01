Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Como Atalanta penalty missed 01022026Getty Images
Michael Di Chiaro

La flessione di Nico Paz: un solo goal nell'ultimo mese, contro il Lecce è arrivata la seconda panchina stagionale

Il numero 10 argentino è andato in panchina contro il Lecce giocando solo 25 minuti: agli archivi va un febbraio decisamente poco prolifico per il gioiello del Como.

Pubblicità

Vederlo in panchina rappresenta, indubbiamente, una notizia.

La partita di Nico Paz contro il Lecce, infatti, è iniziata solamente al 65' e si è conclusa con un piccolo spicchio di gara senza grossi sussulti. Una scelta, quella di Cesc Fabregas, che inevitabilmente tiene conto del prossimo appuntamento con la storia che vedrà il Como impegnato martedì a San Siro contro l'Inter nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.

Logiche di turnover, dunque? Probabilmente sì, ma la realtà dei fatti certifica, numeri alla mano, una sensibile flessione in termini di rendimento da parte del numero 10 argentino.

  • UN SOLO GOAL NELL'ULTIMO MESE

    Il mese di febbraio appena andato agli archivi non è infatti stato il migliore, in termini di rendimento, per Nico Paz. L'argentino, che al termine della stagione tornerà al Real Madrid, ha infatti messo a referto soltanto un goal contro il Milan, capitalizzando il clamoroso errore di Maignan.

    È stato quello di San Siro, dunque, l'unico lampo dell'ultimo mese di un Nico Paz, scandito da una leggera ma indubbiamente sensibile flessione. Contro il Lecce, infatti, è arrivata la sua seconda panchina stagionale, dopo quella con l'Udinese di gennaio, dovuta in quel caso ad alcune problematiche fisiche.

    • Pubblicità

  • IN OMBRA CONTRO IL NAPOLI IN COPPA ITALIA

    La Coppa Italia, come detto, sarà il prossimo obiettivo del Como con la semifinale d'andata da disputare contro l'Inter. I lariani ci sono arrivati dopo aver eliminato la Fiorentina e il Napoli, ai calci di rigore.

    E se contro la viola Nico Paz aveva trovato il goal, contro i campioni d'Italia in carica, il classe 2004 aveva messo a referto un'altra prestazione piuttosto opaca.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUMERI STAGIONALI DI NICO PAZ

    Alla sua seconda stagione con la maglia del Como, Nico Paz ha messo sin qui a referto 10 goal - di cui 9 in Serie A e uno in Coppa Italia - e 6 assist (tutti in campionato) in 29 presenze complessive.

    • 29 presenze
    • 26 volte titolare
    • 10 goal 
    • 6 assist
    • 2372 minuti giocati

  • LE PAROLE DI FABREGAS

    Al termine della partita vinta con il risultato di 3-1 contro il Lecce, Cesc Fabregas, tra i vari argomenti toccati nel post partita, ha chiarito anche la decisione di lasciare Nico Paz in panchina.

    "Nico Paz fuori inizialmente? Niente, una scelta privata nostra, a livello di cultura nostra, siamo una squadra. Siamo una squadra, la squadra è sempre più forte di qualcosa. La cosa più importante è che la squadra trova le dinamiche per vincere le partite".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT
0