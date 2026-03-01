La flessione di Nico Paz: un solo goal nell'ultimo mese, contro il Lecce è arrivata la seconda panchina stagionale

Vederlo in panchina rappresenta, indubbiamente, una notizia.
La partita di Nico Paz contro il Lecce, infatti, è iniziata solamente al 65' e si è conclusa con un piccolo spicchio di gara senza grossi sussulti. Una scelta, quella di Cesc Fabregas, che inevitabilmente tiene conto del prossimo appuntamento con la storia che vedrà il Como impegnato martedì a San Siro contro l'Inter nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.
Logiche di turnover, dunque? Probabilmente sì, ma la realtà dei fatti certifica, numeri alla mano, una sensibile flessione in termini di rendimento da parte del numero 10 argentino.