La flessione di Bonny all'Inter: senza goal da oltre 2 mesi e passo indietro nelle gerarchie di Chivu

A 6 giornate dal termine e con 9 punti sul Napoli e 10 sul Milan, Chivu ha bisogno di energie fisiche e mentali al top per mettere in cassaforte il tricolore.





Lautaro salterà anche Inter-Cagliari e in attacco toccherà ancora ad Esposito, partner prescelto di Thuram come avvenuto a Como: ecco perché Bonny, per non invertire i giudizi felici derivanti dall'ottima prima parte della stagione, è chiamato a tornare a graffiare.