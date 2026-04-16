La flessione di Bonny all'Inter: senza goal da oltre 2 mesi e passo indietro nelle gerarchie di Chivu

L'Inter, senza Lautaro nel momento in cui c'è da dare lo schiaffo finale al campionato, deve attingere a piene mani dal proprio attacco.
Le risorse offensive portano i nomi dell'altro titolarissimo Marcus Thuram e del tandem Pio Esposito-Ange-Yoan Bonny, entrambi funzionali all'idea di calcio voluta da Cristian Chivu e a più riprese preziosi per sopperire a momenti 'no' o infortuni dei top player del reparto avanzato.
Il focus però bisogna concentrarlo sull'ex Parma, alle prese con una flessione tradotta in un digiuno realizzativo che non può non far notizia.