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Bonny Inter 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

La flessione di Bonny all'Inter: senza goal da oltre 2 mesi e passo indietro nelle gerarchie di Chivu

Serie A
Inter

Ange-Yoan Bonny, tra ascesa di Pio Esposito e digiuno realizzativo, ha perso terreno nei piani di Chivu: l'ultimo goal del francese risale al 4 febbraio col Torino.

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L'Inter, senza Lautaro nel momento in cui c'è da dare lo schiaffo finale al campionato, deve attingere a piene mani dal proprio attacco.


Le risorse offensive portano i nomi dell'altro titolarissimo Marcus Thuram e del tandem Pio Esposito-Ange-Yoan Bonny, entrambi funzionali all'idea di calcio voluta da Cristian Chivu e a più riprese preziosi per sopperire a momenti 'no' o infortuni dei top player del reparto avanzato.


Il focus però bisogna concentrarlo sull'ex Parma, alle prese con una flessione tradotta in un digiuno realizzativo che non può non far notizia.

  • A SECCO DA OLTRE 2 MESI

    L'ultimo goal segnato da Bonny in questa stagione risale al 4 febbraio, in Inter-Torino, con cui il transalpino ha regalato 3 punti d'oro ai nerazzurri.


    Da lì in poi però uno degli acquisti estivi di Marotta & co. si è inceppato, perché da oltre 2 mesi non riesce a bucare le porte avversarie: tolto il forfait nella semifinale d'andata della Coppa Italia col Como, Bonny è risultato sempre disponibile ed è rimasto a secco in ben 11 partite giocandone appena 2 da titolare (col Genoa e il derby col Milan, esame di maturità nel quale ha deluso).

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  • INDIETRO RISPETTO A PIO ESPOSITO

    Inoltre, a rendere amara la parentesi del francese classe 2001, ci si mettono progressi ed ascesa dell'altra alternativa di qualità a disposizione di Chivu: Pio Esposito, tra prestazioni di carattere e goal, si è preso i favori di critica e tifosi scalando gradualmente le gerarchie dell'allenatore rumeno.


    Rigore fallito con la Bosnia a parte, il centravanti italiano ad oggi è divenuto la primissima scelta quando Lautaro o Thuram non sono disponibili.

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  • 7 GOAL IN 40 PRESENZE

    Le statistiche del 2025/2026 di Bonny recitano 7 goal in 40 presenze complessive tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per un totale di 1323 minuti spesi sul prato verde.


    L'apice l'ex ducale, giunto ad Appiano per 23 milioni più un paio relativi ai bonus, lo ha raggiunto senza dubbio il 4 ottobre, quando nel 4-0 alla Cremonese ha timbrato il tabellino marcatori ed offerto la bellezza di 3 assist.

  • IL MIGLIOR BONNY PER CHIUDERE IL DISCORSO SCUDETTO

    A 6 giornate dal termine e con 9 punti sul Napoli e 10 sul Milan, Chivu ha bisogno di energie fisiche e mentali al top per mettere in cassaforte il tricolore.


    Lautaro salterà anche Inter-Cagliari e in attacco toccherà ancora ad Esposito, partner prescelto di Thuram come avvenuto a Como: ecco perché Bonny, per non invertire i giudizi felici derivanti dall'ottima prima parte della stagione, è chiamato a tornare a graffiare.

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