La Fiorentina vicina a Dzeko? Cosa potrebbe dare ancora l’attaccante bosniaco ai gigliati

Edin Dzeko viene dato ad un passo dall’approdo alla Fiorentina: il club gigliato è pronto a scommettere su un attaccante di 39 anni.

Quando due anni fa, Edin Dzeko ha lasciato l’Inter, tutti hanno pensato ad un suo addio alla Serie A.

Quello che salutava il calcio italiano, era d’altronde un giocatore di 37 anni che, dopo una carriera straordinaria e ricca di successi, sembrava ormai essersi avviato verso il viale del tramonto.

Poco meno di ventiquattro mesi dopo dall’annuncio con il quale il Fenerbahçe ha annunciato nell’estate del 2023 il suo arrivo a parametro zero, il bomber bosniaco non solo si riscopre ancora protagonista del mercato, ma sembra vicinissimo ad un ritorno, quello in Italia appunto, che avrebbe del clamoroso.

L'articolo prosegue qui sotto

Nelle ultime ore hanno preso sempre più vigore le voci che lo vorrebbero ad un passo dalla Fiorentina, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo al Bologna.