La Fiorentina verso la sfida più importante della sua stagione: le condizioni di Dodò in vista del Betis

Fiorentina vs Real Betis

La Fiorentina si appresta a sfidare il Betis nella gara che mette in palio l’accesso alla finale di Conference League.

La Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è la partita più importante della sua stagione: quella con il Betis.

I gigliati giovedì sera si giocheranno la possibilità di raggiungere per la terza volta consecutiva la finale di Conference League tra le mura amiche dell’Artemio Franchi.

Un compito, quello che spetta agli uomini di Raffaele Palladino, non semplice visto che ci sarà da ribaltare il 2-1 patito all’andata, ma il tecnico viola nella semifinale di ritorno potrà contare su un giocatore estremamente importante che a Siviglia non è potuto scendere in campo: Dodò.