La Fiorentina ritira la maglia numero 10: la scelta nell'anno del centenario del club

Non ci sarà nessun numero 10 alla Fiorentina in questa stagione.
Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale, spiegando che per quest'anno la maglia verrà ritirata.
Non ci sarà nessun numero 10 alla Fiorentina in questa stagione.
Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale, spiegando che per quest'anno la maglia verrà ritirata.
Il prossimo 29 agosto la Fiorentina festeggerà 100 anni di storia.
E in occasione dell'evento, il presidente Commisso ha deciso di fare una scelta forte: ritirare la maglia numero 10 per la prossima stagione.
Non una scelta definitiva ma momentanea, per omaggiare una leggenda del club come Giancarlo Antognoni.
Nelle ultime stagioni la maglia numero 10 è stata sulle spalle di Albert Gudmundsson, che quindi cambierà numero per quest'anno.
"In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni.
Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato.
È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina"
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