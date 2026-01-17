Pubblicità
Leonardo Gualano

La Fiorentina riparte dal Bologna, Italiano ricorda Commisso: “Siamo stati come un padre e un figlio”

Vincenzo Italiano ritroverà una Fiorentina in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso: “Una notizia che mi addolora profondamente”.

Si giocherà regolarmente domenica pomeriggio il Derby dell’Appennino.

Nonostante la morte di Rocco Commisso, Bologna e Fiorentina scenderanno in campo al Dall’Ara nel match valido per il ventunesimo turno di Serie A.

Una sfida che ovviamente sarà diversa da tutte le altre e che vedrà la compagine gigliata affrontare una squadra che è guidata da colui che è stato probabilmente il più importante tra gli allenatori della gestione Commisso: Vincenzo Italiano.

L’allenatore del Bologna ha voluto ricordare la figura del suo ex presidente con parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù.

    BOLOGNA E FIORENTINA IN CAMPO

    Subito dopo la notizia della morte di Rocco Commisso, sono stati in molti a chiedersi se il Derby dell’Appennino si sarebbe regolarmente giocato o se sarebbe stato posticipato a data da destinarsi.

    Un dubbio spazzato via dal comunicato con il quale la Fiorentina ha spiegato di voler giocare per rendere omaggio proprio a Commisso.

    “La Fiorentina ha deciso, per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente, di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

    Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e, per rispetto di questo grande amore, le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”.

  • “COME UN PADRE E UN FIGLIO”

    Vincenzo Italiano, attraverso il sito ufficiale del Bologna, ha parlato del suo rapporto speciale con Rocco Commisso.

    “Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale: nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina”.

    I TRE ANNI DI ITALIANO ALLA FIORENTINA

    Approdato sulla panchina della Fiorentina nell’estate del 2023, dopo che il club viola aveva clamorosamente interrotto, a pochi giorni dal suo arrivo ufficiale, il rapporto con Rino Gattuso, Vincenzo Italiano è stato una figura fondamentale per la crescita del club gigliato sotto la gestione Commisso.

    Ha guidato la squadra a un settimo e due ottavi posti in campionato, proponendo uno dei giochi più belli d’Italia, ma soprattutto il suo percorso viola è stato scandito da una finale di Coppa Italia (persa contro l’Inter) e due finali consecutive di Conference League (perse contro West Ham ed Olympiacos).

    In tutto, Italiano si è seduto sulla panchina della Fiorentina in 162 occasioni, ottenendo 77 vittorie, 36 pareggi e 49 sconfitte.

  • PUNTI PESANTI IN PALIO AL DALL’ARA

    Quello che andrà in scena nel ventunesimo turno di campionato sarà un Derby dell’Appennino diverso da tutti gli altri (i giocatori viola, prima dell’inizio della gara, indosseranno una maglia speciale per omaggiare Rocco Commisso), ma comunque in palio ci saranno punti pesanti.

    Il Bologna andrà alla ricerca di quella vittoria che possa consentirgli di riavvicinarsi alle zone che valgono una qualificazione europea, mentre la Fiorentina avrà bisogno di un risultato importante per provare a rendere un po’ meno complicata la corsa che conduce alla salvezza.

