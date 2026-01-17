La Fiorentina riparte dal Bologna, Italiano ricorda Commisso: “Siamo stati come un padre e un figlio”

Si giocherà regolarmente domenica pomeriggio il Derby dell’Appennino.
Nonostante la morte di Rocco Commisso, Bologna e Fiorentina scenderanno in campo al Dall’Ara nel match valido per il ventunesimo turno di Serie A.
Una sfida che ovviamente sarà diversa da tutte le altre e che vedrà la compagine gigliata affrontare una squadra che è guidata da colui che è stato probabilmente il più importante tra gli allenatori della gestione Commisso: Vincenzo Italiano.
L’allenatore del Bologna ha voluto ricordare la figura del suo ex presidente con parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù.