Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Real-Madrid-FC-vs-Juventus-FC-16Th-Round-FIFA-Club-World-Cup-202AFP
Leonardo Gualano

La Fiorentina presenta ufficialmente Rugani: “Non mi aspettavo di lasciare la Juve, posso dare ancora molto”

La Fiorentina ha presentato il suo nuovo difensore, Daniele Rugani: “Vengo da un momento complicato, ma dovrei essere pronto per il Pisa”.

Pubblicità

La Fiorentina lo ha prelevato dalla Juventus nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato, ma Daniele Rugani in maglia viola non si è ancora visto.

Un infortunio muscolare lo ha costretto prima a fermarsi a fine dicembre, poi a rinviare l’esordio con la sua nuova squadra.

L’ex difensore bianconero, che si è trasferito a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa dalla Fiorentina.

  • “VOGLIO DARE UNA MANO”

    “Voglio ringraziare la famiglia Commisso che mi ha permesso di essere qui, anche se hanno attraversato un momento di sofferenza, ci sono comunque vicini. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di poter dare una mano”.

    • Pubblicità

  • “POTREI RIENTRARE COL PISA”

    “Vengo da un momento complicato, negli ultimi dieci giorni ho fatto sedute doppie per essere a disposizione. Dovrei essere pronto per dare una mano con il Pisa, ogni giorno che passa sto meglio anche grazie allo staff”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “NON MI ASPETTAVO DI LASCIARE LA JUVE”

    “Ho 31 anni, ma la mia carriera può dare ancora molto. Proverò a rispondere sul campo, voglio aiutare questa squadra. Non mi aspettavo di lasciare la Juventus, ma il calcio è così. Si è creata questa opportunità di venire a Firenze ed ho seguito il mio istinto”.

  • “VOGLIO METTERMI IN GIOCO”

    “Ciò che ti accende sono le motivazioni, il sentirsi vivo e il mettersi in gioco. Io posso dare ancora tanto ed ora sono in un club che è tra i più prestigiosi in Italia. Dobbiamo essere consapevoli della nostra situazione per raggiungere un obiettivo che per noi è troppo importante, ogni partita deve essere una finale. Adesso servono risultati e continuità, perché sono quelli a fare da differenza”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “FUORI DALLA LISTA UEFA PER SCELTA”

    “Quella di non essere inserito nella Lista UEFA è stata una decisione condivisa con l’allenatore e lo staff medico. Sono fuori da tempo e devo ritrovare la condizione migliore”. 

Conference League
Jagiellonia Bialystok crest
Jagiellonia Bialystok
JAG
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0