La Fiorentina presenta ufficialmente Rugani: “Non mi aspettavo di lasciare la Juve, posso dare ancora molto”

La Fiorentina lo ha prelevato dalla Juventus nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato, ma Daniele Rugani in maglia viola non si è ancora visto.
Un infortunio muscolare lo ha costretto prima a fermarsi a fine dicembre, poi a rinviare l’esordio con la sua nuova squadra.
L’ex difensore bianconero, che si è trasferito a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa dalla Fiorentina.