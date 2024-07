La Fiorentina perde il ricorso contro il Comune sui lavori allo stadio: Franchi agibile a capienza ridotta e danno economico per il club

Il club aveva chiesto al Tribunale di fermare i lavori di ristrutturazione per evitare di giocare la prossima stagione con lo stadio mezzo vuoto.

È battaglia legale a Firenze tra la Fiorentina di Commisso e il Comune. Il Tribunale del capoluogo toscano ha pubblicato un provvedimento del giudice in cui si annuncia la decisione di rigettare il ricorso del club viola sui lavoro allo stadio Artemio Franchi.

Come riferisce Calcio & Finanza, la società aveva chiesto la sospensione dei lavori di riqualificazione, e il pagamento dei danni a causa della riduzione della capienza dell’impianto nel corso dei lavori stessi, avviati secondo il club in modo non concordato.

Il Comune di Firenze ha avviato i lavori al Franchi per un restyling dell’impianto comunale grazie ai fondi del PNRR.