La Fiorentina giocherà all’Artemio Franchi nella prossima stagione: niente trasloco ma capienza ridotta

La Fiorentina potrà continuare regolarmente a giocare nel suo stadio nella prossima stagione: in quella successiva il passaggio al Padovani.

Dove giocherà la Fiorentina nella prossima stagione? E’ questa la domanda che ha tenuto banco negli ultimi mesi a Firenze e che ha dato vita anche ad un acceso dibattito.

Come è noto infatti, è di fatto partito l’iter dei lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, cosa questa che avrebbe potuto spingere il club gigliato a trovarsi una nuova casa per le sue partite interne in attesa della conclusione delle opere di restyling programmato per il 2026.

Per questo motivo, negli scorsi mesi si è parlato di un possibile trasloco anche fuori Toscana, opzione questa ufficialmente scartata.

L'articolo prosegue qui sotto

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato che nella prossima stagione la Fiorentina potrà regolarmente giocare al Franchi.