La Fiorentina di Palladino mette nel mirino Trapattoni e Sousa: ma il record dopo 13 giornate è di Prandelli

I viola volano e ora sperano di eguagliare la partenza del 1998/99 e del 2015/16. Ma nel 2005/06 collezionarono un punto in più.

La vera Fiorentina di Raffaele Palladino, quella che tifosi e addetti ai lavori si attendevano di vedere sin dalla conclusione di un apprezzabile mercato estivo, ha cominciato a prendere forma il 22 settembre: 2-1 in rimonta alla Lazio grazie a due rigori segnati da Gudmundsson.

È stato, quello, il pomeriggio delle prime volte. La prima vittoria in campionato dopo un soffertissimo avvio di stagione, intanto. La prima comparsa in campo, con tanto di doppietta decisiva, dell'islandese ex Genoa. E poi il primo assaggio di 4-2-3-1, divenuto poi stabilmente l'assetto tattico viola dopo diverse settimane di difesa a tre.

Da quel momento la Fiorentina ha iniziato a spiccare il volo e non s'è più fermata. Escludendo lo 0-0 di Empoli, subito dopo la vittoria con la Lazio, in Serie A le ha vinte tutte: sei su sei. E la classifica, che vede Kean e compagni al secondo posto a -1 dalla vetta del Napoli, ne è la chiara e logica conseguenza.

E ora la Fiorentina vuole fare 13. Nel senso che alle porte c'è la tredicesima giornata, che domenica la vedrà impegnata sul campo del Como contro la formazione di Cesc Fabregas. Con due obiettivi: rimanere in alto, intanto, ma anche eguagliare certe versioni di se stessa rimaste nell'immaginario collettivo.