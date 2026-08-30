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Fiorentina FrosinoneGetty Images
Stefano Silvestri

La Fiorentina di Grosso come quella di Pioli? Dall'entusiasmo al disastro, i motivi dell'avvio horror

Serie A
Fiorentina
Fiorentina vs Frosinone

I viola hanno perso malamente due partite su due, subendo sette reti senza segnarne. E ora gli incubi dello scorso campionato tornano già a materializzarsi.

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Sette reti al passivo, nessuna segnata. Due disastri su due, zero punti in classifica, una tremenda sensazione di déjà-vu. E ora la Fiorentina, proprio nel giorno della festa per il centenario, è di nuovo sprofondata nell'incubo.

Sinistri sono i presagi sul cielo del Franchi dopo il tremendo 0-3 contro il Frosinone, che a sua volta ha seguito a ruota lo 0-4 di Roma. Di colpo, l'entusiasmo per la promettente campagna acquisti condotta in estate sotto la guida di Fabio Paratici si è spenta. E al suo posto è tornata prepotentemente la paura.

Paura di essere nuovamente intrappolata nelle sabbie mobili della bassa classifica, come lo scorso anno. Paura di disputare l'ennesima stagione al di sotto delle attese. Paura di rovinare già in partenza un campionato che, nei presupposti, dovrebbe essere quella del riscatto.

I motivi? Ci sono, e sono parecchi. Ben messi in luce, peraltro, nelle due scoppole rimediate nello spazio di cinque giorni contro Roma e Frosinone.


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  • TROPPI CAMBI?

    Inutile girarci attorno: quando cambi tutto, serve tempo. Solo che il tempo, nelle squadre che hanno una certa ambizione com'è il caso della nuova Fiorentina di Fabio Grosso, non è minimamente concesso.

    La Viola ha cambiato tanto negli ultimi mesi. Forse troppo. Ha cambiato l'allenatore, innanzitutto: da Paolo Vanoli, colui che ha condotto in porto la nave dopo aver affrontato la tempesta, è passata a Grosso. Nuova filosofia, nuovi concetti da assimilare, nuovo sistema di gioco.

    E poi ha cambiato i giocatori. Da Pellegrino a Mastantuono, da Oulai ad Atta, da Jimenez a Valdepenas, la rosa ha accolto una decina di nuovi elementi dal mercato. Anche qui, a maggior ragione, serve tempo. Ma il tempo non c'è.

    Se gente come Atta e Mastantuono sta già dimostrando di non essere sostituibile, la sensazione per il resto è che ci sia un po' di confusione. Dodô ha giocato 90 minuti a Roma e nemmeno uno col Frosinone, Dragusin si è visto cambiare partner difensivo (da Ranieri a Pongracic), Oulai è stato gettato nella mischia al posto di Fagioli, Valdepenas per Joao Mario. Esagerato?

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  • GLI ERRORI INDIVIDUALI

    Il gioco è da registrare, com'è normale che sia per una squadra rivoluzionata quasi da cima a fondo. Ma anche le individualità ci hanno messo pesantemente del loro, collezionando una serie di errori piuttosto evidenti.

    Dragusin, per dire, ha iniziato molto male la propria avventura a Firenze: contro la Roma è uscito dal campo col mal di testa contro Malen e ha pure regalato il poker a Pisilli, mentre contro il Frosinone ha prima rischiato di commettere un fallo da rigore e poi si è fatto sovrastare di testa da Bracaglia, autore dello 0-2.

    Male anche i terzini: da Joao Mario, autore di un grave errore sul raddoppio di Malen lunedì scorso, al nervosissimo Jimenez, graziato per un'evidentissima reazione su Bracaglia e scherzato più volte da Kvernadze.

    Anche un teorico pilastro come De Gea ci ha messo del suo: lo spagnolo, che pure in questi 180 minuti qualche parata l'ha fatta, non è stato perfetto né sul 2-0 di Malen a Roma né sulla zampata del vantaggio ciociaro firmata da Raimondo.

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  • ANCHE SFORTUNA

    Ora: analizzare solo il risultato è sempre sbagliato. Ripetiamo: sempre. E nel caso della Fiorentina, e di una sconfitta così disastrosa come quella contro il Frosinone, il discorso non cambia.

    La squadra di Grosso ha avuto le occasioni per passare in vantaggio e poi per riportarsi in parità: eccome se le ha avute. Solo che ha avuto il demerito di non sfruttarle, un po' per l'imprecisione dei propri giocatori e molto per la sfortuna che sabato ha deciso di abbattersi in maniera sfrontata sul Franchi.

    Due sono i pali colpiti dai viola: uno con Mastantuono, l'altro con Valdepenas. Più un goal annullato a Gudmundsson e diverse altre occasioni, con l'argentino, l'islandese ma anche con Atta. Poi, certo, il crollo successivo fino allo 0-3 non ha attenuanti. Ma questo è un altro discorso.

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  • Kean 2-1Getty Images

    IL CASO KEAN

    Non ha fatto il bene della Fiorentina nemmeno il caso che ha coinvolto Moise Kean. Il quale, dopo essere entrato dalla panchina all'Olimpico, non è stato nemmeno convocato contro il Frosinone.

    L'ex attaccante della Juventus, reduce da una stagione sofferta a livello realizzativo e di infortuni, è in uscita: sta andando al Como, l'accordo c'è e verrà finalizzato entro martedì. Al suo posto ha giocato Mateo Pellegrino in attacco: buon giocatore, a Parma ha lasciato grandi ricordi, ma non è la stessa cosa.

    Sarebbe cambiato qualcosa con Kean regolarmente in campo e concentrato sulla Fiorentina? Forse sì, forse no. La riprova non c'è e non può esserci. Ma intanto Pellegrino non ha quasi mai punto nelle due partite, confermando di essere un calciatore non solo diverso nelle caratteristiche, ma anche meno impattante rispetto al collega.

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  • COSA RISERVA IL FUTURO

    Alla fine non se ne sono andate che due giornate di campionato, ma il bilancio è già pesantissimo: la Fiorentina è a quota zero punti in classifica, ha dimostrato una fragilità paurosa e "vanta" una differenza reti di -7. Terribile.

    Il futuro più immediato dice che Kean verrà ceduto ufficialmente al Como e che al suo posto arriverà un altro attaccante. Ma i nomi in lizza, da Zirkzee a Gnonto passando per Beto, non suscitano nella piazza l'entusiasmo che avrebbe portato la permanenza dell'ex bianconero, stella della rosa.

    Guardando un pochino più in là, da mercoledì il mercato non sarà più un argomento di discussione. L'unico diventerà il campionato, la sola competizione in cui sarà impegnata la Fiorentina oltre alla Coppa Italia dopo aver bucato la qualificazione alle competizioni europee.

    La Fiorentina di Grosso ricalcherà le orme di quella di Pioli, ultima per gran parte dello scorso torneo? Piano: la rosa ha qualità e nonostante i tanti cambi continua a essere assolutamente promettente. Ma serve una sterzata immediata: il calcio non aspetta, la Serie A neppure. Un nuovo strappo col Franchi, già demoralizzato nel giorno del centenario, rischia di essere alle porte.

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