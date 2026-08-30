La Fiorentina di Grosso come quella di Pioli? Dall'entusiasmo al disastro, i motivi dell'avvio horror

Ora: analizzare solo il risultato è sempre sbagliato. Ripetiamo: sempre. E nel caso della Fiorentina, e di una sconfitta così disastrosa come quella contro il Frosinone, il discorso non cambia.

La squadra di Grosso ha avuto le occasioni per passare in vantaggio e poi per riportarsi in parità: eccome se le ha avute. Solo che ha avuto il demerito di non sfruttarle, un po' per l'imprecisione dei propri giocatori e molto per la sfortuna che sabato ha deciso di abbattersi in maniera sfrontata sul Franchi.

Due sono i pali colpiti dai viola: uno con Mastantuono, l'altro con Valdepenas. Più un goal annullato a Gudmundsson e diverse altre occasioni, con l'argentino, l'islandese ma anche con Atta. Poi, certo, il crollo successivo fino allo 0-3 non ha attenuanti. Ma questo è un altro discorso.