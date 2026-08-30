La Fiorentina di Grosso come quella di Pioli? Dall'entusiasmo al disastro, i motivi dell'avvio horror

Sette reti al passivo, nessuna segnata. Due disastri su due, zero punti in classifica, una tremenda sensazione di déjà-vu. E ora la Fiorentina, proprio nel giorno della festa per il centenario, è di nuovo sprofondata nell'incubo.
Sinistri sono i presagi sul cielo del Franchi dopo il tremendo 0-3 contro il Frosinone, che a sua volta ha seguito a ruota lo 0-4 di Roma. Di colpo, l'entusiasmo per la promettente campagna acquisti condotta in estate sotto la guida di Fabio Paratici si è spenta. E al suo posto è tornata prepotentemente la paura.
Paura di essere nuovamente intrappolata nelle sabbie mobili della bassa classifica, come lo scorso anno. Paura di disputare l'ennesima stagione al di sotto delle attese. Paura di rovinare già in partenza un campionato che, nei presupposti, dovrebbe essere quella del riscatto.
I motivi? Ci sono, e sono parecchi. Ben messi in luce, peraltro, nelle due scoppole rimediate nello spazio di cinque giorni contro Roma e Frosinone.
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