ACF Fiorentina v FC Dynamo Kyiv - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Leonardo Gualano

La Fiorentina all’ennesima finale della sua travagliata stagione: contro il Verona per imitare il Verona

La Fiorentina cercherà nello scontro diretto con il Verona la sua prima vittoria in campionato e soprattutto la svolta.

Quando la Fiorentina si è presentata ai blocchi di partenza del campionato, nessuno in casa viola ha fatto nulla per nascondere quelle che erano le ambizioni.

Nel recente passato, mai si era parlato di Europa con tanta tranquillità, arrivando perfino a pronunciare quelle due paroline magiche che da tempo in riva all’Arno sembravano ormai riservate solo ad altre squadre: Champions e League.

Era stato Stefano Pioli a palesare un pizzico di risentimento perché Allegri non aveva inserito la Fiorentina nel lotto delle compagini in corsa per uno dei primi quattro posti; quello che però, a metà luglio, non poteva immaginare è che la sua seconda avventura sulla panchina viola si sarebbe chiusa a inizio novembre e che quella squadra costruita per fare il tanto sospirato salto di qualità sarebbe, in realtà, incappata nel peggior inizio di stagione dell’intera storia del club.

A dicembre inoltrato, la Fiorentina è ultima in classifica e chiamata all’ennesima ‘finale’ di questa ultima parte di 2025: la sfida contro il Verona potrebbe dire molto, se non moltissimo, del destino dei gigliati.

  • UNA FINALE DOPO L’ALTRA

    Che quello della Fiorentina potesse essere un campionato molto diverso da come in molti lo avevano immaginato, si è iniziato a intuirlo dopo la quarta giornata.

    I due pareggi iniziali sui campi di Cagliari e Torino non avevano ancora mostrato quelle crepe che poi sarebbero parse molto evidenti dopo le due successive sfide interne perse contro Napoli e Como.

    Due prestazioni altamente deludenti che avevano fatto pensare al derby contro il Pisa della quinta giornata come a un primo bivio. Allora, nessuno pensava al rischio retrocessione, ma quel pareggio, figlio dell’ennesima prova incolore e di un pizzico (o qualcosa di più) di fortuna, ha iniziato a destare qualche preoccupazione.

    Di lì in poi, le sconfitte con Roma e Milan, il pareggio interno ottenuto in extremis contro il Bologna ed il naufragio a San Siro contro l’Inter.

    È stato in occasione della sfida interna contro il Lecce del 2 novembre che si è iniziato a parlare di ‘finale’ e, dopo quella pesantissima sconfitta, non si è più smesso di sperare nella partita della svolta.

    Da allora, la Fiorentina ha totalizzato appena due punti in classifica: due dei soli sei sin qui collezionati.

  • Tarik Muharemovic Sassuolo Fiorentina Serie AGetty

    EVITARE IL BARATRO

    L’ultima sconfitta patita in campionato contro il Sassuolo ha lasciato dietro di sé tanta paura.

    Il modo in cui la Fiorentina è uscita dal campo dopo aver subito il goal del momentaneo 1-1 ha riportato alla mente di molti quei problemi tante volte mostrati dalle squadre già condannate alla retrocessione.

    Il campionato è ancora lungo e la compagine viola sembra poter avere i mezzi per riuscire in una faticosa risalita, ma ovviamente una mancata vittoria in casa nello scontro diretto contro il Verona vorrebbe dire compiere un altro piccolo passo verso il baratro.

    Al Franchi si affronteranno le ultime due della classe e, alla Fiorentina, la prima vittoria nel torneo servirebbe per ritrovare un po’ di fiducia ed agganciare il penultimo posto.

    Questo dopo qualche timido segnale incoraggiante dato in Conference League contro la Dinamo Kiev (quel successo deve rappresentare un punto di svolta), ma anche dopo che le dirette rivali per la salvezza hanno iniziato ad accelerare il passo.

    La classifica parla di un quartultimo posto distante ben otto lunghezze e di una situazione che richiede una reazione che non può più essere rimandata.

  • CONTRO IL VERONA, PER IMITARE IL VERONA

    Mentre la Fiorentina, contro il Sassuolo, ha dato evidenti segnali di fragilità, il Verona, nell’ultima uscita di campionato contro l’Atalanta, ha sfoderato la sua miglior prestazione della stagione.

    Una vittoria, la prima nel torneo, frutto di quella reazione che a Firenze in tanti hanno invocato inutilmente in troppe occasioni, e da questo punto di vista la squadra di Vanoli è chiamata ad imitare quella scaligera.

    I motivi per prendere esempio dal Verona, però, non finiscono qui. Sono diverse le statistiche che di fatto già condannano la Fiorentina a una retrocessione già scritta, ma ce n’è anche una che aiuta a tenere viva la speranza.

    Nell’era dei tre punti, è già successo di riuscire a salvarsi dopo aver raggranellato appena sei punti nelle prime quattordici gare. Solo due squadre sono state capaci di tale impresa, ovvero il Crotone al termine della stagione 2016-2017 e proprio il Verona, in tempi più recenti, al termine del campionato 2022-2023.

    Agli scaligeri, in quella occasione, servì lo spareggio contro lo Spezia per garantirsi la permanenza in Serie A; a Firenze, magari, in molti sperano che non si debba arrivare a tanto.

  • Paolo Vanoli FiorentinaGetty Images

    VERSO LA CONFERMA DELLA DIFESA A TRE

    Giovedì scorso, in Conference League contro la Dinamo Kiev, per la Fiorentina decisivo si è rivelato il cambio di modulo a partita in corso.

    Quella gigliata è una squadra costruita per giocare con il 3-5-2 e le varianti che esso consente, ma i fatti dicono ampiamente che questo sistema di gioco, sin qui, non ha dato i frutti sperati.

    La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato (ben 24 goal subiti) ed il terzo peggiore attacco (solo Pisa e Parma hanno segnato un goal in meno), e la cosa ha portato in tanti ad invocare quelle modifiche tattiche che oggi vengono viste quasi come un’ancora di salvezza.

    Contro la Dinamo qualcosa si è visto e una squadra che era in difficoltà ha trovato nuovo vigore e goal vittoria con il passaggio al 4-2-3-1, ma contro il Verona non sono attese novità in tal senso.

    Vanoli, che in campionato sta viaggiando a una media di 0,50 punti (Pioli si era fermato a 0,40), sembra intenzionato a riproporre quanto visto nelle precedenti uscite.

    Il campo gli dirà se avrà ragione o meno: quello che è certo è che non conta il modo, conta solo che i tre punti vengano messi in cascina.

