La Fiorentina all’ennesima finale della sua travagliata stagione: contro il Verona per imitare il Verona

Giovedì scorso, in Conference League contro la Dinamo Kiev, per la Fiorentina decisivo si è rivelato il cambio di modulo a partita in corso.

Quella gigliata è una squadra costruita per giocare con il 3-5-2 e le varianti che esso consente, ma i fatti dicono ampiamente che questo sistema di gioco, sin qui, non ha dato i frutti sperati.

La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato (ben 24 goal subiti) ed il terzo peggiore attacco (solo Pisa e Parma hanno segnato un goal in meno), e la cosa ha portato in tanti ad invocare quelle modifiche tattiche che oggi vengono viste quasi come un’ancora di salvezza.

Contro la Dinamo qualcosa si è visto e una squadra che era in difficoltà ha trovato nuovo vigore e goal vittoria con il passaggio al 4-2-3-1, ma contro il Verona non sono attese novità in tal senso.

Vanoli, che in campionato sta viaggiando a una media di 0,50 punti (Pioli si era fermato a 0,40), sembra intenzionato a riproporre quanto visto nelle precedenti uscite.

Il campo gli dirà se avrà ragione o meno: quello che è certo è che non conta il modo, conta solo che i tre punti vengano messi in cascina.