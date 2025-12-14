La Fiorentina all’ennesima finale della sua travagliata stagione: contro il Verona per imitare il Verona

Quando la Fiorentina si è presentata ai blocchi di partenza del campionato, nessuno in casa viola ha fatto nulla per nascondere quelle che erano le ambizioni.
Nel recente passato, mai si era parlato di Europa con tanta tranquillità, arrivando perfino a pronunciare quelle due paroline magiche che da tempo in riva all’Arno sembravano ormai riservate solo ad altre squadre: Champions e League.
Era stato Stefano Pioli a palesare un pizzico di risentimento perché Allegri non aveva inserito la Fiorentina nel lotto delle compagini in corsa per uno dei primi quattro posti; quello che però, a metà luglio, non poteva immaginare è che la sua seconda avventura sulla panchina viola si sarebbe chiusa a inizio novembre e che quella squadra costruita per fare il tanto sospirato salto di qualità sarebbe, in realtà, incappata nel peggior inizio di stagione dell’intera storia del club.
A dicembre inoltrato, la Fiorentina è ultima in classifica e chiamata all’ennesima ‘finale’ di questa ultima parte di 2025: la sfida contro il Verona potrebbe dire molto, se non moltissimo, del destino dei gigliati.