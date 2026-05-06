La finale di Champions League è PSG-Arsenal: i Gunners cercano la rivincita, doppia sconfitta nella semifinale della scorsa stagione

C'è però anche un precedente che sorride all'Arsenal e che risale sempre alla scorsa stagione.

Le due squadre infatti si erano già affrontate nella fase campionato di Champions League all'Emirates Stadium. E in quel caso l'Arsenal aveva vinto per 2-0.

Entrambe le reti dei Gunners erano arrivate durante il primo tempo ed erano state firmate ancora da Kai Havertz e ancora da Saka.

L'Arsenal d'altronde aveva chiuso al terzo posto la fase campionato nella scorsa stagione. Mentre il PSG si era piazzato solo quindicesimo rischiando la clamorosa eliminazione ed era stato costretto a passare dai playoff per accedere agli ottavi.