La finale di Champions League è PSG-Arsenal: i Gunners cercano la rivincita, doppia sconfitta nella semifinale della scorsa stagione

Prima volta o bis? La finale della Champions League 2025/26 vedrà affrontarsi Arsenal e PSG.
Le due squadre si sono peraltro affrontate già nella scorsa edizione della competizione, quando i francesi eliminarono i Gunners in semifinale battendoli sia all'andata che al ritorno.
Il PSG avrebbe poi trionfato superando con un nettissimo 5-0 l'Inter e ora sogna di ripetersi, ma Arteta spera nella rivincita che lo consegnerebbe definitivamente alla storia dell'Arsenal.
La squadra di Luis Enrique inoltre sta per festeggiare l'ennesimo titolo di Ligue 1 mentre i Gunners stanno lottando punto a punto col Manchester City e inseguono un titolo che in Premier League gli manca da 22 anni.