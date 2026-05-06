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PSG ArsenalGetty Images
Lelio Donato

La finale di Champions League è PSG-Arsenal: i Gunners cercano la rivincita, doppia sconfitta nella semifinale della scorsa stagione

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Il PSG cerca la seconda Champions League consecutiva dopo quella vinta contro l'Inter, l'Arsenal a caccia della prima volta nella rivincita della doppia semifinale persa contro i francesi. Ma i Gunners avevano vinto nella fase campionato.

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Prima volta o bis? La finale della Champions League 2025/26 vedrà affrontarsi Arsenal e PSG.

Le due squadre si sono peraltro affrontate già nella scorsa edizione della competizione, quando i francesi eliminarono i Gunners in semifinale battendoli sia all'andata che al ritorno.

Il PSG avrebbe poi trionfato superando con un nettissimo 5-0 l'Inter e ora sogna di ripetersi, ma Arteta spera nella rivincita che lo consegnerebbe definitivamente alla storia dell'Arsenal.

La squadra di Luis Enrique inoltre sta per festeggiare l'ennesimo titolo di Ligue 1 mentre i Gunners stanno lottando punto a punto col Manchester City e inseguono un titolo che in Premier League gli manca da 22 anni.

  • LA DOPPIA SEMIFINALE DELL'ANNO SCORSO

    Ma come erano andate le semifinali della scorsa stagione tra PSG e Arsenal?

    La gara d'andata, giocata a Londra, era terminata sul risultato di 0-1 per gli uomini di Luis Enrique grazie alla rete realizzata dopo appena quattro minuti dal solito Ousmane Dembelè.

    Al ritorno nuovo successo del PSG, stavolta per 2-1, con goal di Fabian Ruiz e Hakimi prima della rete firmata da Saka per i Gunners.

    In mezzo anche il rigore del possibile 3-0 sbagliato da Vitinha, che si era fatto ipnotizzare da Raya.

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  • MA NELLA FASE CAMPIONATO AVEVA VINTO L'ARSENAL

    C'è però anche un precedente che sorride all'Arsenal e che risale sempre alla scorsa stagione.

    Le due squadre infatti si erano già affrontate nella fase campionato di Champions League all'Emirates Stadium. E in quel caso l'Arsenal aveva vinto per 2-0.

    Entrambe le reti dei Gunners erano arrivate durante il primo tempo ed erano state firmate ancora da Kai Havertz e ancora da Saka.

    L'Arsenal d'altronde aveva chiuso al terzo posto la fase campionato nella scorsa stagione. Mentre il PSG si era piazzato solo quindicesimo rischiando la clamorosa eliminazione ed era stato costretto a passare dai playoff per accedere agli ottavi.

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  • UNA FINALE ATTESA VENT'ANNI

    Dopo vent'anni a bocca asciutta, l'Arsenal in poche settimane ha la possibilità di conquistare un incredibile Double.

    I Gunners infatti si stanno giocando la Premier League col Manchester City. Gli basterà vincere le ultime tre partite di campionato per laurearsi campioni interrompendo un digiuno che dura dal 2004.

    L'ultima e finora unica finale di Champions League giocata invece dall'Arsenal risale a due anni dopo, quando la squadra allora allenata da Arsene Wenger e con Thierry Henry in campo venne sconfitta per 2-1 in rimonta dal Barcellona.

    L'Arsenal non conquista un trofeo europeo addirittura dal 1993/94 quando alzò al cielo la Coppa delle Coppe.

  • IL CICLO DEL PSG E LE FINALI DI LUIS ENRIQUE

    Per il PSG si tratta invece della terza finale di Champions League della sua storia, la seconda consecutiva. Terza finale anche per Luis Enrique che ha vinto le prime due, di cui una col Barcellona.

    La formazione transalpina sta per conquistare il quinto titolo nazionale consecutivo che potrebbe arrivare già durante il prossimo week-end. Nella scorsa stagione il PSG ha inoltre sfatato il tabù europeo regalando ai tifosi la prima Champions League nel modo più clamoroso possibile.

    Quella ottenuta contro l'Inter in finale è stata infatti la vittoria più larga nell'ultimo atto della massima competizione europea. Ora per gli uomini di Luis Enrique c'è dunque la concreta possibilità di aprire un ciclo anche a livello internazionale. Arsenal permettendo.

    La scorsa estate peraltro il PSG aveva raggiunto anche la finale del Mondiale per Club, perdendo però contro il Chelsea di Maresca.

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