La finale da ex di Hakimi, una sola stagione all'Inter e la vittoria dello Scudetto prima del trasferimento al PSG

Paris Saint-Germain vs Inter

Grande protagonista nello Scudetto dell'Inter di Conte, Hakimi oggi è un punto fermo del PSG e affronta i nerazzurri: "Sarà un momento speciale".

Un lampo. Veloce come solo lui sa essere lungo la fascia destra. Questo è stata la brevissima avventura di Achraf Hakimi all'Inter.

L'esterno marocchino, oggi punto fermo del PSG di Luis Enrique, ha vissuto una sola stagione in nerazzurro vincendo però uno Scudetto da assoluto protagonista.

Tanto che alle porte dell'Inter aveva poi bussato proprio il PSG, che non ha badato a spese per portarlo in Francia e ne ha fatto una colonna della squadra che contenderà agli uomini di Inzaghi la Champions League.

Quella di sabato sera non sarà dunque una partita come le altre per Hakimi che, nonostante sia rimasto solo pochi mesi, a Milano ha lasciato un pezzo di cuore. E tanti bei ricordi.