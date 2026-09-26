La festa di Messi con l'Argentina diventa un caso? Tra gli invitati anche Dybala e Molina a pochi giorni da Como-Roma: la posizione dei giallorossi Amichevoli Argentina

I due giocatori della Roma sono tra gli invitati alla gara d'addio di Messi con l'Argentina, ma pochi giorni dopo c'è la trasferta di Como. Cosa faranno Dybala e Molina?

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