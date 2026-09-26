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Lelio Donato

La festa di Messi con l'Argentina diventa un caso? Tra gli invitati anche Dybala e Molina a pochi giorni da Como-Roma: la posizione dei giallorossi

Amichevoli
Argentina

I due giocatori della Roma sono tra gli invitati alla gara d'addio di Messi con l'Argentina, ma pochi giorni dopo c'è la trasferta di Como. Cosa faranno Dybala e Molina?

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La sosta dedicata alle nazionali non è mai troppo amata dalle società, che rischiano di perdere per infortunio i loro giocatori. O di vederli rientrare a poche ore da partite importanti.

Questo è il caso della Roma che alla ripresa del campionato sarà impegnata nella difficile trasferta di Como.

A fare discutere stavolta è la festa d'addio all'Argentina di Lionel Messi a cui sono stati invitati due giocatori non convocati da Scaloni, ovvero Paulo Dybala e Nahuel Molina.

  • DYBALA E MOLINA INVITATI DA MESSI

    Lionel Messi ha deciso di rispondere per l'ultima volta alla convocazione dell'Argentina e dare così un addio definitivo all'Albiceleste.

    In occasione della sua ultima volta il campione ha invitato moltissimi ex compagni, tra questi anche i due giallorossi Dybala e Molina.

    Questo significa che entrambi, seppure non convocati da Scaloni, dovrebbero sobbarcarsi un lunghissimo viaggio di andata e ritorno da Buenos Aires in pochi giorni solo per partecipare alla festa di Messi.

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  • LA POSIZIONE DELLA ROMA

    Una situazione questa che non sarebbe troppo gradita alla Roma.

    I giallorossi infatti, alla ripresa del campionato, sono attesi dalla sfida di domenica 11 ottobre a Como e tre giorni dopo affronteranno il Real Madrid in Champions League.

    Un doppio appuntamento molto delicato per cui Gasperini spera di contare su tutti i suoi migliori giocatori. L'eventuale viaggio di Dybala e Molina dunque preoccupa anche se il tecnico avrebbe dato il suo via libera.

    Una decisione definitiva però arriverà solo dopo un confronto tra i due giocatori argentini e la società giallorossa.

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  • IL RIENTRO DEGLI ALTRI NAZIONALI

    Gasperini e la Roma peraltro devono già fare i conti col rientro dei giocatori regolarmente convocati dall'Argentina.

    Balerdi, Soulé e Castro torneranno nella Capitale tra l'8 pomeriggio e il 9 mattina, ossia a poco più di quarantotto ore dalla trasferta di Como.

    In totale i giocatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali sono undici: Mancini e Ghilardi con l'Italia, Lulli e Pisilli con l'Under 21, Konè con la Francia, Koulierakis con la Grecia, Ndicka con la Costa d'Avorio, Rodrigo Mora col Portogallo U21,

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