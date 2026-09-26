La festa di Messi con l'Argentina diventa un caso? Tra gli invitati anche Dybala e Molina a pochi giorni da Como-Roma: la posizione dei giallorossi

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La sosta dedicata alle nazionali non è mai troppo amata dalle società, che rischiano di perdere per infortunio i loro giocatori. O di vederli rientrare a poche ore da partite importanti.
Questo è il caso della Roma che alla ripresa del campionato sarà impegnata nella difficile trasferta di Como.
A fare discutere stavolta è la festa d'addio all'Argentina di Lionel Messi a cui sono stati invitati due giocatori non convocati da Scaloni, ovvero Paulo Dybala e Nahuel Molina.