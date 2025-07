Si è svolta nella notte tra sabato e domenica la festa per i 18 anni di Lamine Yamal: un evento esclusivo super segreto in una tenuta vicino Barcellona.

Uno degli eventi più attesi dell'anno: c'era grande attesa per la maxi-festa per i 18 anni di Lamine Yamal, una serata di cui si parla già da diverse settimane e che sembra destinata ad essere ricordata a lungo. Nella notte tra sabato 12 luglio e domenica 13 luglio si è svolto, in una location super segreta svelata agli invitati soltanto 24 ore prima, il party più esclusivo dell'estate.