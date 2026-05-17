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Stefano Silvestri

La festa dell'Inter: l'entusiasmo di San Siro per i campioni d'Italia, poi la premiazione con la coppa dello Scudetto

Serie A
Inter
Inter vs Hellas Verona

La squadra di Chivu è stata accolta dal bagno di folla del pubblico rimasto a San Siro dopo la gara col Verona. In attesa del viaggio per Milano all'interno del bus scoperto.

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A San Siro è il giorno della grande festa. Anche se il Verona ha deciso di rovinarla parzialmente, segnando nel finale con Bowie il goal che ha fermato sull'1-1 un'Inter già in vacanza.

Al termine della gara contro i veneti, che i neo campioni d'Italia avevano inizialmente sbloccato grazie a un'autorete di Edmundsson, è andata in scena la festa Scudetto già programmata da tempo, con tanto di premiazione con la coppa dello Scudetto.

Il tutto di fronte a un San Siro ebbro di gioia non solo per la conquista del campionato, ma anche della Coppa Italia, una doppietta collezionata nel giro di una decina di giorni.

  • I CAMPIONI ACCLAMATI

    Uno per uno, i giocatori della rosa dell'Inter hanno fatto nuovamente ingresso sul terreno di gioco un'ora circa dopo la conclusione della partita contro il Verona. Da chi ha ricoperto un ruolo fondamentale a chi ha giocato meno.

    I tifosi rimasti all'interno di San Siro hanno acclamato tutti: da Thuram a Frattesi, da Calhanoglu al giovanissimo Cocchi, passando per l'idolo Lautaro Martinez e il terzo portiere Di Gennaro. Gli ultimi a entrare sono stati un sorridente Cristian Chivu, campione d'Italia al primo anno completo da allenatore di Serie A, e il capitano argentino.

    Tutti sono saliti sul palco allestito in mezzo al terreno di gioco, ricevendo la medaglia dei campioni e venendo accompagnati dall'urlo dello speaker di San Siro, che ne annunciava il nome chiedendo al pubblico di gridare il cognome.

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  • LA PREMIAZIONE

    Dopodiché, è arrivato il momento della premiazione. Alla presenza di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, e del presidente nerazzurro Beppe Marotta, è stata consegnata ai giocatori la coppa dello Scudetto vinto matematicamente all'inizio di maggio contro il Parma.

    Ad alzarla al cielo di San Siro, in un tripudio di coriandoli a tinte nerazzurre, è stato proprio capitan Lautaro Martinez. Il simbolo dello Scudetto, l'attuale capocannoniere del campionato. E tutta la squadra si è unita alla festa.



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  • ORA IL BUS SCOPERTO

    Una volta conclusa la premiazione, l'Inter darà il via alla seconda fase dei festeggiamenti programmati per il postpartita della gara col Verona: il viaggio per Milano per gettarsi tra le braccia della gente nerazzurra.

    La rosa di Chivu salirà infatti a bordo di un bus scoperto che attraverserà la città meneghina, partendo proprio da San Siro per arrivare in Piazza Duomo, alla presenza di migliaia di sostenitori.

    Le tappe che scandiranno il percorso saranno piazzale Lotto, Via Monte Rosa, piazza Amendola, l'attraversamento di CityLife, piazza Buonarroti, via Boccaccio, piazzale Cadorna, via Carducci, largo d'Ancona, corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio e via Orefici.

    Una volta arrivati in Duomo, i giocatori dell'Inter si affacceranno poi dalla terrazza della Galleria Vittorio Emanuele per far festa assieme ai propri sostenitori.

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