La festa dell'Inter: l'entusiasmo di San Siro per i campioni d'Italia, poi la premiazione con la coppa dello Scudetto

A San Siro è il giorno della grande festa. Anche se il Verona ha deciso di rovinarla parzialmente, segnando nel finale con Bowie il goal che ha fermato sull'1-1 un'Inter già in vacanza.
Al termine della gara contro i veneti, che i neo campioni d'Italia avevano inizialmente sbloccato grazie a un'autorete di Edmundsson, è andata in scena la festa Scudetto già programmata da tempo, con tanto di premiazione con la coppa dello Scudetto.
Il tutto di fronte a un San Siro ebbro di gioia non solo per la conquista del campionato, ma anche della Coppa Italia, una doppietta collezionata nel giro di una decina di giorni.