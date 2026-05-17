La festa dell'Inter: l'entusiasmo di San Siro per i campioni d'Italia, poi la premiazione con la coppa dello Scudetto

Uno per uno, i giocatori della rosa dell'Inter hanno fatto nuovamente ingresso sul terreno di gioco un'ora circa dopo la conclusione della partita contro il Verona. Da chi ha ricoperto un ruolo fondamentale a chi ha giocato meno.

I tifosi rimasti all'interno di San Siro hanno acclamato tutti: da Thuram a Frattesi, da Calhanoglu al giovanissimo Cocchi, passando per l'idolo Lautaro Martinez e il terzo portiere Di Gennaro. Gli ultimi a entrare sono stati un sorridente Cristian Chivu, campione d'Italia al primo anno completo da allenatore di Serie A, e il capitano argentino.

Tutti sono saliti sul palco allestito in mezzo al terreno di gioco, ricevendo la medaglia dei campioni e venendo accompagnati dall'urlo dello speaker di San Siro, che ne annunciava il nome chiedendo al pubblico di gridare il cognome.