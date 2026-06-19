Per raccontare Canada-Qatar partiamo da un dato: la metà dei goal segnati in un campionato intero Jonathan David lì ha fatto in questa partita, tripletta dell’attaccante della Juventus nel 6-0 della squadra di casa nella seconda giornata del gruppo B al Mondiali 2026. L’ultimo giocatore della Serie A a fare tre reti in una Coppa del Mondo era stato Gabriel Omar Batistuta a Francia ‘98, quando calò il tris contro la Giamaica.
La festa del Canada è rovinata dal gravissimo infortunio di Koné: compagni in lacrime, Mondiali già finiti
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LA PARTITA
Nella notte la squadra di Marsch ha vinto una partita mai in discussione, diventando la squadra con la vittoria più larga in un Mondiale nella storia della Concacaf contro un Qatar in dieci dalla mezz’ora del primo tempo e in nove dal 54’ (espulsi prima Al-Amin e poi Madibo per un brutto fallo su Koné del Sassuolo). La gara si è sbloccata dopo 16’ da Larin - seconda rete consecutiva dopo quella con la Bosnia, quella volta da subentrante e stavolta da titolare - poi è iniziato lo show di David con due reti prima dell’intervallo e la terza nei minuti di recupero del secondo tempo. Nel mezzo la firma del 2004 dell’Anderlecht Nathan-Dylan Saliba e un autogol di Almanai.
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L'NFORTUNIO DI KONE'
In una serata quasi perfetta per il Canada, a lasciare tutti a bocca aperta tutti è stato l’infortunio del centrocampista del Sassuolo Ismael Koné. Al 50’ si è fatto male dopo un’entrata da dietro di Madibo, espulso dall’arbitro; secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di frattura di tibia e perone. Un ko talmente pesante che la regia ha deciso di non mostrare il replay per la delicatezza delle immagini, mani nei capelli e occhi lucidi per Madibo che si è subito reso conto della gravità, alcuni compagni di Koné in lacrime per lo spavento. I tempi di recupero previsti sono di almeno 4/5 mesi. Al suo posto è entrato Saliba, che segna e gli dedica la rete mostrando la maglia di Koné con l’8 sulle spalle .
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