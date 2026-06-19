La festa del Canada è rovinata dal gravissimo infortunio di Koné: compagni in lacrime, Mondiali già finiti

In una serata quasi perfetta per il Canada, a lasciare tutti a bocca aperta tutti è stato l’infortunio del centrocampista del Sassuolo Ismael Koné. Al 50’ si è fatto male dopo un’entrata da dietro di Madibo, espulso dall’arbitro; secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di frattura di tibia e perone. Un ko talmente pesante che la regia ha deciso di non mostrare il replay per la delicatezza delle immagini, mani nei capelli e occhi lucidi per Madibo che si è subito reso conto della gravità, alcuni compagni di Koné in lacrime per lo spavento. I tempi di recupero previsti sono di almeno 4/5 mesi. Al suo posto è entrato Saliba, che segna e gli dedica la rete mostrando la maglia di Koné con l’8 sulle spalle .