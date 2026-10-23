La febbre di Rrahmani, la posizione di De Bruyne, Anguissa e Vergara: chi gioca Napoli-Roma, le parole di Allegri in conferenza

"L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori, abbiamo McTominay dopo due mesi fuori, nonostante i due gol è ancora indietro, Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto,l 'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è che come una macchina che accendi e riparti, bisogna essere bravi e fortunati di allenarli giocandoli ma facendo i risultati. Anche Vergara oggi valuteremo se lo porteremo in panchina".