La febbre di Rrahmani, la posizione di De Bruyne, Anguissa e Vergara: chi gioca Napoli-Roma, le parole di Allegri in conferenza

"De Bruyne regista? Quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche per cui possono giocare tranquillamente davanti alla difesa o col doppio mediano, credo l'abbia già fatto pure col Frosinone.
Poi l'ho messo lì e ci ha giocato, quella è la cosa più importante, anche se lì abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour, Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale.
Anche la gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c'è bisogno di tutti, oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò".