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Marco Trombetta

La febbre di Rrahmani, la posizione di De Bruyne, Anguissa e Vergara: chi gioca Napoli-Roma, le parole di Allegri in conferenza

Serie A
Napoli
Napoli vs Roma
Roma

Cosa ha detto Allegri in conferenza stampa prima di Napoli-Roma: le ultime di formazione e tutte le novità.

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Dopo la vittoria scacciacrisi (almeno per adesso) contro il Bodo in Champions, il Napoli è chiamato a dare ulteriori conferme sfidando la Roma in campionato.

Una partita importante non soltanto per il valore dell'avversario, ma anche per capire qual è il reale valore del Napoli.

  • DUBBIO RRAHMANI

    "Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene. Badiashile dopo 3 gare di fila l'ho lasciato recuperare, tutti stanno rientrando in una buona condizione e qualcuno avrebbe bisogno di recuperare non tanto fisicamente ma mentalmente".

    Il ballottaggio, a questo punto, è proprio tra loro due. Se Rrahmani non dovesse recuperare, giocherà Badiashile al fianco di Marin.

  • IL RUOLO DI DE BRUYNE

    "De Bruyne regista? Quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche per cui possono giocare tranquillamente davanti alla difesa o col doppio mediano, credo l'abbia già fatto pure col Frosinone.

    Poi l'ho messo lì e ci ha giocato, quella è la cosa più importante, anche se lì abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour, Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale.

    Anche la gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c'è bisogno di tutti, oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò".

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  • COME STANNO ANGUISSA E VERGARA

    "L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori, abbiamo McTominay dopo due mesi fuori, nonostante i due gol è ancora indietro, Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto,l 'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è che come una macchina che accendi e riparti, bisogna essere bravi e fortunati di allenarli giocandoli ma facendo i risultati. Anche Vergara oggi valuteremo se lo porteremo in panchina".

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