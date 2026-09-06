La fame dell'Inter e il ritorno della Thu-La: la rimonta contro il Napoli è un segnale al campionato

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Le avversarie si sono rinforzate tutte. Ma per strappare lo scettro all'Inter, forse, non basterà.
Il segnale lanciato dai nerazzurri sabato pomeriggio al resto del campionato è stato chiarissimo. La squadra di Chivu non vuole lasciare neppure le briciole sul tavolo della Serie A.
L'Inter è andato sotto addirittura di due reti contro quella che, classifica della scorsa stagione alla mano, dovrebbe essere una delle principali rivali per il titolo.
Eppure alla fine ha comunque portato a casa i tre punti. E lo ha fatto con un mix di carattere, agonismo e qualità che lascia poche speranze alle altre.