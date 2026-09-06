La fame dell'Inter e il ritorno della Thu-La: la rimonta contro il Napoli è un segnale al campionato

La vittoria contro il Napoli ha anche spazzato via i primi dubbi sulle gerarchie in attacco.

Pio Esposito sta crescendo velocemente e avrà sicuramente maggiore minutaggio rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto in certe partite lì davanti non si può prescindere dalla Thu-La.

L'ingresso in campo di Marcus Thuram è stato determinante per ribaltare la sfida. E non solo perché il francese ha segnato il goal del momentaneo 2-2. E che dire del capitano? Le voci sull'interesse del Barcellona e una preparazione condizionata dai Mondiali non hanno scalfito il Toro.

Dopo due partite a secco, infatti, contro il Napoli è arrivata una doppietta con due zampate da bomber puro. Non a caso stiamo parlando del capocannoniere dello scorso campionato.

L'intesa tra i due resta uno dei maggiori punti di forza dell'Inter. Una cosa a cui sarà ancora difficile rinunciare.

"Oggi era una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, questo è quello che ci mancava l'anno scorso in queste partite. Ogni anno stiamo cercando di alzare il livello. La balaustra? Mi ha seguito Thuram, mi dice sempre che sono matto, che lui non ci arriva, invece vedi che arriva? L'importante è che siamo ritrovando la forma, come ha detto il mister, tornare dal Mondiale e fare poca preparazione, i minuti sono quelli che ti aiutano e a ritrovare la forma" ha dichiarato Lautaro a DAZN.

Parole a cui Thuram ha risposto così: "Avevo voglia, volevo aiutare la squadra. Siamo riusciti, una partita importante, abbiamo tante partite importanti, proviamo a migliorare ancora. MVP Lautaro? Lui è il nostro capitano, il nostro leader, ha giocato tanto al Mondiale, si è messo a disposizione della squadra, sta tornando in forma, ci ha dato la vittoria. Vincere così, da 0-2 a 3-2, è troppo bello".



