Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP
Lelio Donato

La fame dell'Inter e il ritorno della Thu-La: la rimonta contro il Napoli è un segnale al campionato

Serie A
Inter
Inter vs Napoli

Nel primo big-match del campionato, l'Inter ha mandato subito un segnale chiarissimo alle avversarie per lo Scudetto. La fame dei campioni è la stessa della scorsa stagione ma con più qualità nei cambi. Il punto fermo? La Thu-La.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Le avversarie si sono rinforzate tutte. Ma per strappare lo scettro all'Inter, forse, non basterà.

Il segnale lanciato dai nerazzurri sabato pomeriggio al resto del campionato è stato chiarissimo. La squadra di Chivu non vuole lasciare neppure le briciole sul tavolo della Serie A.

L'Inter è andato sotto addirittura di due reti contro quella che, classifica della scorsa stagione alla mano, dovrebbe essere una delle principali rivali per il titolo.

Eppure alla fine ha comunque portato a casa i tre punti. E lo ha fatto con un mix di carattere, agonismo e qualità che lascia poche speranze alle altre.

  • GLI SCONTRI DIRETTI

    Alla vigilia si era parlato tanto, forse troppo, dell'unico tallone d'Achille dell'Inter nella scorsa stagione ovvero le difficoltà della squadra di Chivu negli scontri diretti.

    Due parole che hanno toccato un nervo scoperto, con l'allenatore che ha provocatoriamente chiesto ai giornalisti quali fossero per loro gli scontri diretti.

    La migliore risposta da parte dell'Inter però è arrivata sul campo. L'Inter contro il Napoli ha sofferto, certo. Ma non ha mai mostrato segni di cedimento a livello mentale. Anzi ha azzannato la partita e non l'ha mollata finché non si è presa l'intera posta in palio, seppure all'ultimo respiro.

    Se mai ci fosse stata una sindrome da scontri diretti, insomma, è stata ampiamente superata.

    "Sono stufo di quello che ho sentito l'anno scorso, ci stava rimproverare la squadra ma l'Inter era attaccabile solo su scontri diretti e Bodo. Erano le uniche cose per attaccare l'Inter, a mettere i bastoni tra le ruote per non dire altro" ha sottolineato così Chivu dopo la partita.

    • Pubblicità

  • LE GERARCHIE RISTABILITE

    La vittoria contro il Napoli ha anche spazzato via i primi dubbi sulle gerarchie in attacco.

    Pio Esposito sta crescendo velocemente e avrà sicuramente maggiore minutaggio rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto in certe partite lì davanti non si può prescindere dalla Thu-La.

    L'ingresso in campo di Marcus Thuram è stato determinante per ribaltare la sfida. E non solo perché il francese ha segnato il goal del momentaneo 2-2. E che dire del capitano? Le voci sull'interesse del Barcellona e una preparazione condizionata dai Mondiali non hanno scalfito il Toro.

    Dopo due partite a secco, infatti, contro il Napoli è arrivata una doppietta con due zampate da bomber puro. Non a caso stiamo parlando del capocannoniere dello scorso campionato.

    L'intesa tra i due resta uno dei maggiori punti di forza dell'Inter. Una cosa a cui sarà ancora difficile rinunciare.

    "Oggi era una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, questo è quello che ci mancava l'anno scorso in queste partite. Ogni anno stiamo cercando di alzare il livello. La balaustra? Mi ha seguito Thuram, mi dice sempre che sono matto, che lui non ci arriva, invece vedi che arriva? L'importante è che siamo ritrovando la forma, come ha detto il mister, tornare dal Mondiale e fare poca preparazione, i minuti sono quelli che ti aiutano e a ritrovare la forma" ha dichiarato Lautaro a DAZN.

    Parole a cui Thuram ha risposto così: "Avevo voglia, volevo aiutare la squadra. Siamo riusciti, una partita importante, abbiamo tante partite importanti, proviamo a migliorare ancora. MVP Lautaro? Lui è il nostro capitano, il nostro leader, ha giocato tanto al Mondiale, si è messo a disposizione della squadra, sta tornando in forma, ci ha dato la vittoria. Vincere così, da 0-2 a 3-2, è troppo bello".


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SOLITA FAME

    Chi si aspettava che l'Inter potesse presentarsi al tavolo del nuovo campionato con la pancia ancora piena per il Double appena conquistato, è stato immediatamente smentito dai fatti.

    I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciare preziosi punti per strada e non hanno lesinato energie psico-fisiche, il tutto nonostante tra pochi giorni siano attesi dal delicato debutto in Champions League sul campo del Real Madrid.

    Già, proprio la Champions rappresenta l'unica speranza concreta delle rivali in campionato. L'Inter infatti vuole sicuramente fare meglio in Europa rispetto al deludente cammino della scorsa stagione, quando la corsa nerazzurra fu interrotta dal Bodo/Glimt già ai playoff.

    "La notizia peggiore per le avversarie è la nostra fame intatta? Il rischio è che quando vinci puoi perdere motivazione ma non ho mai avuto questa sensazione, già dal ritiro in Germania. Ed è merito dei miei giocatori. Questa squadra ha grinta, ha qualità, vuole competere. Dobbiamo sempre fare progressi, è quello che ho chiesto. Ma questo gruppo ha tanta voglia e tanta fame" ha confermato Chivu dopo Inter-Napoli.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • UNA PANCHINA LUNGHISSIMA

    Se la fame rispetto alla scorsa stagione è la stessa, la qualità nei cambi dell'Inter è perfino aumentata.

    Contro il Napoli, ad esempio, Chivu si è potuto permettere di lasciare inizialmente fuori Stones e Jones, ovvero i due colpi dell'ultimo mercato. Ma anche Calhanoglu e lo stesso Marcus Thuram.

    Così quando c'è stato da riprendere la partita, il tecnico ha avuto le carte giuste per sparigliare il tavolo alzando notevolmente il livello.

    La sensazione insomma è che, appena i nuovi si saranno integrati al meglio e cresceranno di condizione, l'Inter possa fare ancora meglio e permettere a Chivu di ruotare la rosa senza cambiare il risultato finale.

    Da migliorare resta la fase difensiva. Sono già stati tre i goal concessi dall'Inter nelle prime tre giornate. E contro il Napoli i nerazzurri sono stati spesso salvati da Josep Martinez o graziati dagli avversari.

    Per ripetersi in Italia e fare meglio in Europa serve maggiore attenzione anche dietro. Dettagli a cui Chivu lavorerà nelle prossime settimane per migliorare quella che resta un'autentica corazzata. Una squadra senza reali rivali, almeno in Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT