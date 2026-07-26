La doppietta contro il Celtic, il rinnovo e le parole di Amorim: Camarda si è preso un posto nel nuovo Milan

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I dubbi sul futuro di Francesco Camarda sono stati spazzati via in un pomeriggio di fine luglio.
Dopo la doppietta contro il Celtic che ha permesso al Milan di evitare la sconfitta, sono infatti arrivate le parole di Ruben Amorim. Chiare e definitive.
Nonostante la giovanissima età e una stagione sfortunata al Lecce, il tecnico portoghese intende puntare su Camarda e trattenerlo in rosa. Nessun nuovo prestito, quindi.
Camarda d'altronde ha appena rinnovato il suo contratto. Altro segnale chiaro di come la società rossonera voglia tornare a puntare sui migliori talenti sfornati dal settore giovanile.