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Camarda MilanGetty Images
Lelio Donato

La doppietta contro il Celtic, il rinnovo e le parole di Amorim: Camarda si è preso un posto nel nuovo Milan

Serie A
AC Milan

Francesco Camarda gode della fiducia di Amorim che vuole tenerlo in rosa per la prossima stagione. Il diciottenne attaccante sarà l'alternativa a Gonçalo Ramos come prima punta del Milan.

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I dubbi sul futuro di Francesco Camarda sono stati spazzati via in un pomeriggio di fine luglio.

Dopo la doppietta contro il Celtic che ha permesso al Milan di evitare la sconfitta, sono infatti arrivate le parole di Ruben Amorim. Chiare e definitive.

Nonostante la giovanissima età e una stagione sfortunata al Lecce, il tecnico portoghese intende puntare su Camarda e trattenerlo in rosa. Nessun nuovo prestito, quindi.

Camarda d'altronde ha appena rinnovato il suo contratto. Altro segnale chiaro di come la società rossonera voglia tornare a puntare sui migliori talenti sfornati dal settore giovanile.

  • LA DOPPIETTA CONTRO IL CELTIC

    Francesco Camarda nell'amichevole contro il Celtic è partito dalla panchina.

    Ma quando è subentrato all'inizio della ripresa al posto dell'impalpabile Kostic, ci ha messo pochissimi minuti a rimettere le cose a posto per il Milan.

    Prima l'attaccante ha conquistato e trasformato il rigore del momentaneo 1-2. Cinque minuti dopo ecco il colpo di testa su assist di Chukwueze per il pareggio.

    Una doppietta che fa rumore e manda un segnale chiaro: questo Camarda al Milan può servire, eccome. Lui dal canto suo ha già le idee chiarissime sul futuro: "Lavoro al massimo per i colori che amo. Ogni volta che scendo in campo in allenamento o partita do tutta la mia vita, so che non si possono perdere opportunità del genere. Mi aspetto di migliorare tanto. Sono cresciuto nel Milan e sono fiero del passo che ho fatto con il rinnovo. La fiducia del mister? Sono felice. Io e Christian Comotto siamo cresciuti nel Milan e siamo molto amici".

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  • AMORIM VUOLE TRATTENERLO

    Di certo i quarantacinque minuti di Camarda contro il Celtic, con annessa doppietta, hanno definitivamente convinto Amorim. L'attaccante quest'anno non si muove dal Milan.

    "Camarda resterà con noi, in ogni caso.Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione" ha dichiarato sicuro il tecnico a 'Sky Sport'.

    Amorim ha così di fatto tolto dal mercato Camarda che sembrava poter essere nuovamente girato in prestito dopo l'ultima stagione trascorsa al Lecce. Stagione pesantemente condizionata da un serio infortunio alla spalla.

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  • IL RUOLO DI CAMARDA E LA POSIZIONE DEL MILAN SUI GIOVANI

    Camarda ovviamente non sarà l'attaccante titolare del nuovo Milan. Ma potrebbe rappresentare la prima alternativa come punta centrale.

    Alle spalle di Gonçalo Ramos, grande colpo del calciomercato rossonero, dovrebbe esserci proprio il diciottenne visto che Santiago Gimenez resta in uscita. La linea del Milan sui giovani d'altronde è ormai chiarissima ed è stata confermata dai recenti rinnovi firmati proprio da Camarda e Comotto fino al 2031.

    Così come chiarissime sono state le parole di Gerry Cardinale al riguardo: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.

    Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".


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  • I RECORD DI CAMARDA

    Francesco Camarda, è bene ricordarlo, ha compiuto diciotto anni lo scorso marzo.

    Cresciuto nel settore giovanile del Milan ha però velocemente bruciato le tappe. A soli quattordici anni, ad esempio, giocava già nella formazione Under 17 segnando 22 goal in 18 partite.

    A quindici anni è invece arrivata la promozione in Primavera, diventando anche il più giovane calciatore italiano a segnare una doppietta in Youth League. Il debutto in Serie A, avvenuto il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina, gli ha permesso di stabilire un'altra serie di record superando la leggenda Paolo Maldini.

    Meno di un anno dopo ecco anche la prima in Champions League dove è stato il più giovane debuttante italiano di sempre. Mentre il primo e finora unico goal in Serie A di Camarda è arrivato col Lecce nella scorsa stagione a 17 anni e 202 giorni superando Bojinov nella classifica dei più giovani marcatori del club pugliese.

    L'attaccante rossonero ha bruciato le tappe anche in Nazionale: Europeo Under 17 vinto a sedici anni segnando 4 reti in 5 partite e aggiudicandosi il premio di MVP del torneo. Solo un mese dopo ha partecipato agli Europei Under 19 siglando una doppietta nella sfida con l’Irlanda del Nord diventando il più giovane in assoluto a trovare la rete in questa manifestazione.

    Baldini lo ha così inserito in pianta stabile nella sua Under 21 di cui è già un punto fermo.


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