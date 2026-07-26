La doppietta contro il Celtic, il rinnovo e le parole di Amorim: Camarda si è preso un posto nel nuovo Milan

Camarda ovviamente non sarà l'attaccante titolare del nuovo Milan. Ma potrebbe rappresentare la prima alternativa come punta centrale.

Alle spalle di Gonçalo Ramos, grande colpo del calciomercato rossonero, dovrebbe esserci proprio il diciottenne visto che Santiago Gimenez resta in uscita. La linea del Milan sui giovani d'altronde è ormai chiarissima ed è stata confermata dai recenti rinnovi firmati proprio da Camarda e Comotto fino al 2031.

Così come chiarissime sono state le parole di Gerry Cardinale al riguardo: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.

Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".



