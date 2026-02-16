Goal.com
Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

La doppia missione di Tudor: salvare il Tottenham dalla retrocessione e guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione

Il croato sostituisce Thomas Frank e deve fronteggiare una situazione delicatissima. Con un altro obiettivo nel mirino, come alla Juve: trasformare un incarico a interim in un contratto più lungo.

Igor Tudor al Tottenham è una mossa manageriale che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo l'inevitabile licenziamento di Thomas Frank, tutti i principali bookmaker del Regno Unito hanno prontamente pubblicato le liste dei favoriti nella corsa alla successione del danese. E quello del croato non figurava in nessuna di queste. Tudor non era nemmeno un outsider: era un non-concorrente.

La decisione del Tottenham di affidarsi all'ex allenatore della Juventus, anche se solo con un contratto a breve termine fino alla fine della stagione, ha insomma colto di sorpresa tutti. Tifosi compresi.

Il club londinese, tuttavia, aveva un "mandato molto chiaro" per il successore di Frank: "Portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione". In questo senso, Tudor potrebbe anche essere l'uomo giusto per questo incarico. Come ha sottolineato il direttore sportivo Johan Lange, il croato ha molta "esperienza nell'affrontare momenti difficili e nel produrre risultati".

Riuscirà Tudor a salvare gli Spurs dalla retrocessione? E riuscirà poi a prolungare la propria permanenza nel nord di Londra anche oltre l'estate?

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    TRAGHETTATORE

    Poco meno di un anno fa, la Juventus era in difficoltà. Non tanto quanto il Tottenham, è vero, ma comunque in difficoltà.

    Nelle quattro settimane precedenti la pausa per le nazionali di marzo 2025, i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League dal PSV, umiliati dall'Empoli in Coppa Italia e scivolati al quinto posto in Serie A. Era il timore molto concreto di non riuscire a finire tra le prime quattro a preoccupare maggiormente un club ancora afflitto da problemi finanziari. E così la dirigenza ha deciso di abbandonare l'ambizioso progetto Thiago Motta e di rivolgersi al grande ex per salvare la stagione.

    Anche all'epoca sembrava una mossa intelligente. Tudor aveva già dimostrato di saper stabilizzare le squadre di Serie A in difficoltà.

    L'ex difensore non amava particolarmente la propria reputazione di "traghettatore", ma aveva salvato due volte l'Udinese dalla retrocessione, nel 2018 e nel 2019, poi portato il Verona, che non aveva mai vinto, dal 19° al 9° posto tra settembre 2021 e maggio 2022, e infine aiutato la Lazio a conquistare un posto in Europa League nel 2024.

    Alla fine non è stata una grande sorpresa vedere Tudor riportare la Juve in Champions League, dopo aver conquistato 18 punti nelle nove partite giocate prima della fine del 2024/25.

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    "BUON SENSO E PRATICITÀ"

    Tudor non ha fatto nulla di particolarmente rivoluzionario dopo aver preso il comando a Torino. Ha aumentato l'intensità del gioco della Juve, aggiungendo anche la tanto necessaria verticalità, ma la differenza principale rispetto a Motta è stata semplicemente quella di ascoltare i giocatori e metterli nelle loro posizioni preferite.

    Come ha scritto Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport, "Igor non ha inventato una formula magica, ma ha dimostrato di avere le qualità fondamentali per allenare una grande squadra: buon senso e praticità".

    L'ex allenatore del Milan ha poi aggiunto: "Ha dato molta più libertà ai singoli. È come se il croato avesse suonato la campanella della scuola: libri sotto i banchi e tutti nel cortile a divertirsi".

    Solo che l'impressione attuale è che il supplente preferito del calcio italiano non sia in grado di svolgere il lavoro a tempo pieno.

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    IL RINNOVO CON LA JUVENTUS

    La Juventus aveva sicuramente dei dubbi sul fatto di mantenere Tudor oltre la fine della stagione. Anche se Igor era bianconero fino al midollo, avendo trascorso nove anni a Torino come giocatore, e aveva attivato la clausola di proroga automatica del proprio contratto raggiungendo il quarto posto in classifica.

    La Vecchia Signora aveva ancora il diritto di rescindere il contratto per un milione di euro appena. Per cui l'idea iniziale era quella di lasciare Tudor al comando per il Mondiale per club, continuando nel frattempo la ricerca di un allenatore con più titoli al proprio attivo rispetto alla sola Coppa di Croazia vinta nel 2013.

    Tudor era comprensibilmente irritato dall'indecisione della Juve e, dopo aver assicurato la qualificazione alla Champions League, ha di fatto lanciato un ultimatum pubblico ai propri datori di lavoro: prendere una decisione in un senso o nell'altro prima - e non dopo - il Mondiale per club. Fare diversamente, ha sostenuto dopo la cruciale vittoria dell'ultima giornata contro il Venezia, non sarebbe stata una "opzione seria né per il club né per l'allenatore".

    Il direttore generale della Juve Damian Comolli si è dimostrato d'accordo. E il 2025/26 è iniziato con Tudor che parlava con ottimismo della sfida per il titolo: "La Juventus non inizia mai una stagione solo per qualificarsi alla Champions League".

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    "IL SISTEMA TATTICO RARAMENTE CONTA MOLTO"

    La Juve sembrava effettivamente una delle pretendenti allo scudetto dopo aver battuto l'Inter per 4-3 nella terza giornata, rimanendo così a punteggio pieno. Tuttavia, quella sarebbe stata l'ultima vittoria di Tudor alla guida dei bianconeri: sarebbe stato infatti esonerato il 27 ottobre dopo otto partite senza vittorie in tutte le competizioni, la peggiore serie di risultati negativi del club dal maggio 2009.

    Tudor aveva precedentemente attribuito la crisi della Juve agli errori arbitrali e al calendario congestionato, ma avrebbe dovuto sapere meglio di chiunque altro che tali lamentele sarebbero cadute nel vuoto in un club dove l'unica cosa che conta è vincere. L'ex difensore centrale avrebbe anche irritato i suoi datori di lavoro facendo un confronto sfavorevole tra la propria posizione alla Juve e quella di Cesc Fabregas al Como, che secondo Tudor aveva ottenuto tutti i rinforzi estivi da lui richiesti, con l'ovvia implicazione che lui non ci era riuscito.

    Data la familiarità con il mantra dei bianconeri, era inoltre sconcertante per lui sostenere che sarebbe stato sbagliato giudicare la sua squadra solo in base ai risultati, mentre la sua affermazione che "il sistema tattico raramente conta molto al giorno d'oggi" ha provocato una reazione anche da parte del solitamente pacato Alessandro Del Piero.

    "Non sono sicuro che sia giusto dire che tutto ciò che serve è il cuore o la mentalità - ha detto la leggenda della Juve a Sky - Bisogna essere organizzati, avere idee tattiche e dare il massimo in tutto, compreso il fuoco di cui parla Tudor. E non parlo solo dei giocatori".

    Il miglioramento della Juve dopo l'esonero di Tudor sembra confermare questa tesi: Luciano Spalletti non solo ha portato la squadra dall'ottavo al quinto posto, ma le ha anche permesso di tornare a segnare con facilità dopo che nei quattro ultimi incontri del suo predecessore non era riuscita a trovare la via del goal.

  • Juventus v Monza - Serie AGetty Images Sport

    RITROVA KOLO MUANI

    Secondo Tudor, probabilmente, la Juve avrebbe avuto meno problemi sotto porta se avesse tenuto Randal Kolo Muani, autore di 10 goal durante il prestito della scorsa stagione. E proprio l'attaccante francese sarà il principale beneficiario dell'arrivo dell'ex nazionale croato al Tottenham.

    È facile immaginare che i terzini offensivi Udogie e Pedro Porro possano fare danni sotto la guida di Tudor, se questi dovesse schierare il suo amato 3-4-2-1, considerato come l'ex tecnico bianconero voglia sempre il massimo della velocità e dell'ampiezza. Il problema è che entrambi sono attualmente ai box per problemi muscolari, e solo lo spagnolo ha la possibilità di essere in forma per il derby di domenica contro l'Arsenal, una partita che il capitano Romero salterà per squalifica.

    Non aiuta nemmeno il fatto che Kudus sarà fuori per almeno un altro mese, mentre c'è grande incertezza su quando esattamente Kulusevski tornerà in campo. Se si considera che l'ennesimo ex bianconero Bentancur e Maddison rimarranno fuori dai campi a lungo, è giusto dire che Tudor sta prendendo in mano una squadra a corto sia dal punto di vista numerico che qualitativo.

  • Tudor(C)Getty Images

    "LA FISICITÀ ANNULLA LA QUALITÀ"

    Tudor, tuttavia, è convinto che il Tottenham abbia ancora le capacità sufficienti per scongiurare la minaccia della retrocessione e afferma che ora il suo compito è "organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati". È senza dubbio un ruolo che gli piacerà, perché è quello in cui si è specializzato .

    La storia ci ha dimostrato che l'ex juventino non è un uomo che ha bisogno di un intero precampionato per mettere in forma una squadra. "È difficile cambiare molte cose in un mese, ma quando la squadra si prepara nel modo che preferisco, può ottenere qualsiasi risultato, indipendentemente dall'avversario, forte o meno - ha ammesso lo scorso anno - Nel calcio moderno, la fisicità annulla gran parte della qualità. La qualità è sempre importante, ovviamente, ma senza fisicità non esiste".

    La prima cosa che Tudor farà, quindi, sarà capire su quali giocatori potrà contare per superare gli ostacoli. "Quando inizia la partita - diceva prima dello scontro cruciale di Venezia con la Juve - è una questione di vita o di morte: tutto il resto è irrilevante".

    Convincere il Tottenham ad abbracciare questa filosofia determinerà ovviamente il successo - e la durata - della sua permanenza nel nord di Londra. Ma Tudor non si lascerà certo intimidire dalla sfida. Ha già allenato squadre più deboli degli Spurs e non sarà minimamente turbato dalla negatività che circonda la sua nomina. È entrato in arene più ostili, come il Velodrome, e la sua fiducia nelle proprie capacità non è stata minimamente scossa dal suo licenziamento dalla Juve. "Se mi chiedete se mi sento inferiore a qualcuno - ha detto a ottobre - vi rispondo di no, a nessuno".

    La certezza, in ogni caso, è che nel calcio non c'è nessun pompiere più coraggioso ed efficace di lui. La vera sfida per Tudor al Tottenham, dopo 11 incarichi da allenatore in 13 anni, è convincere il club - e tutti gli altri - che varrà la pena assumere il re dei sostituti anche dopo l'estate.

0