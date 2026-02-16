La doppia missione di Tudor: salvare il Tottenham dalla retrocessione e guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione

Igor Tudor al Tottenham è una mossa manageriale che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo l'inevitabile licenziamento di Thomas Frank, tutti i principali bookmaker del Regno Unito hanno prontamente pubblicato le liste dei favoriti nella corsa alla successione del danese. E quello del croato non figurava in nessuna di queste. Tudor non era nemmeno un outsider: era un non-concorrente.

La decisione del Tottenham di affidarsi all'ex allenatore della Juventus, anche se solo con un contratto a breve termine fino alla fine della stagione, ha insomma colto di sorpresa tutti. Tifosi compresi.

Il club londinese, tuttavia, aveva un "mandato molto chiaro" per il successore di Frank: "Portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione". In questo senso, Tudor potrebbe anche essere l'uomo giusto per questo incarico. Come ha sottolineato il direttore sportivo Johan Lange, il croato ha molta "esperienza nell'affrontare momenti difficili e nel produrre risultati".

Riuscirà Tudor a salvare gli Spurs dalla retrocessione? E riuscirà poi a prolungare la propria permanenza nel nord di Londra anche oltre l'estate?