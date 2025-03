La disastrosa stagione di Hummels alla Roma: l'espulsione di Bilbao è il punto più basso, il futuro è a forte rischio

Athletic Bilbao vs Roma

Il rosso rimediato al San Mames contro l'Athletic rappresenta una macchia indelebile sulla complicatissima annata del centrale tedesco.

Il cammino della Roma in Europa League si interrompe, bruscamente, al San Mames. I giallorossi sono infatti stati sconfitti per 3-1 dall'Athletic nella gara di ritorno degli ottavi di finale.

Completamente ribaltato, dunque, il 2-1 giallorosso dell'Olimpico di una settimana fa e baschi che possono proseguire il loro percorso, sognando l'approdo in finale che si giocherà proprio nello stadio di casa.

Ad incidere, in negativo, sul match ha pesato come un macigno il cartellino rosso estratto nei confronti di Mats Hummels dopo appena undici minuti di gioco. Il più classico degli episodi spartiacque che ha evidentemente complicato un match già di per sé dall'alto coefficiente di difficoltà.

Un frame molto significativo che certifica una stagione decisamente al di sotto delle aspettative da parte del difensore tedesco, approdato nella capitale con ben altre ambizioni.