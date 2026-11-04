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Lelio Donato

La dedica speciale di Nico Paz dopo il goal in Lens-Como: l'argentino omaggia Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife morto tragicamente

Champions League
Como
Lens vs Como
Lens

Nico Paz, dopo aver realizzato il goal del momentaneo 0-3 sul campo del Lens, ha mostrato una maglietta per omaggiare la memoria del giocatore scomparso tragicamente nelle scorse ore.

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Splendido gesto di Nico Paz durante Lens-Como di Champions League.

L'argentino è stato grande protagonista in campo ma, soprattutto, ha dedicato il suo goal a Jesus De Miguel.

Un omaggio che ha rapidamente fatto il giro dei social suscitando grande ammirazione da parte di tutti.

  • LA DEDICA DI NICO PAZ

    Nico Paz ha realizzato il goal del momentaneo 0-3 del Como sul campo del Lens al 40' del primo tempo.

    Ma invece di esultare ha esposto una maglietta con la foto di Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife tragicamente scomparso dopo un duro contrasto in campo.

  • IL LEGAME CON TENERIFE

    Nico Paz è d'altronde particolarmente legato proprio all'isola spagnola essendo nato Santa Cruz de Tenerife.

    Il padre Pablo, ex difensore di ruolo, ha giocato con lo stesso club di Jesus De Miguel dal 1996 al 2022.

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  • CHI ERA JESUS DE MIGUEL

    Jesus De Miguel aveva 30 anni, era originario di Madrid e aveva giocato nelle serie minori spagnole fino alla Segunda Division senza mai debuttare in Liga.

    Il Tenerife, club in cui militava, lo aveva acquistato un anno e mezzo fa e nella sua prima stagione aveva realizzato undici goal.

    Durante la gara di campionato contro Andorra, in seguito ad un duro contrasto col portiere avversario Owono uscito in modo molto pericoloso quasi fino a metà campo, il suo cuore si è fermato.

    De Miguel è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è purtroppo morto poche ore dopo a causa di un repentino peggioramento delle condizioni neurologiche.

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