La dedica speciale di Nico Paz dopo il goal in Lens-Como: l'argentino omaggia Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife morto tragicamente

Jesus De Miguel aveva 30 anni, era originario di Madrid e aveva giocato nelle serie minori spagnole fino alla Segunda Division senza mai debuttare in Liga.

Il Tenerife, club in cui militava, lo aveva acquistato un anno e mezzo fa e nella sua prima stagione aveva realizzato undici goal.

Durante la gara di campionato contro Andorra, in seguito ad un duro contrasto col portiere avversario Owono uscito in modo molto pericoloso quasi fino a metà campo, il suo cuore si è fermato.

De Miguel è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è purtroppo morto poche ore dopo a causa di un repentino peggioramento delle condizioni neurologiche.