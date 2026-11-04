La dedica speciale di Nico Paz dopo il goal in Lens-Como: l'argentino omaggia Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife morto tragicamente

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Splendido gesto di Nico Paz durante Lens-Como di Champions League.
L'argentino è stato grande protagonista in campo ma, soprattutto, ha dedicato il suo goal a Jesus De Miguel.
Un omaggio che ha rapidamente fatto il giro dei social suscitando grande ammirazione da parte di tutti.