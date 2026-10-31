La crisi di Bremer: le prestazioni negative, le parole dopo Juventus-Lazio, la risposta di Spalletti e Carnevali, il mercato

La scena è diventata celebre sin da subito. Igor Tudor, ai tempi della Lazio, durante una partita contro quella Juventus che in seguito avrebbe allenato, chiamava a sé Valentin Castellanos e lo spronava così: "C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è".
Erano i primi giorni di aprile 2024, due anni e mezzo fa. E il "difensore più forte al mondo" era Gleison Bremer, ieri come oggi punto fermo della difesa della Juve. Ma in un senso diverso. Perché, più che due anni e mezzo, sembra trascorsa una vita da quell'investitura di Tudor nei suoi confronti.
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