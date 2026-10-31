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Bremer JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

La crisi di Bremer: le prestazioni negative, le parole dopo Juventus-Lazio, la risposta di Spalletti e Carnevali, il mercato

Serie A
Juventus
Juventus vs Napoli
G. Bremer

Il brasiliano è uno dei simboli di un avvio di stagione complicatissimo. E ora anche dalla sua marcatura su Hojlund dipendono le speranze bianconere contro il Napoli.

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01 nov 2026

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La scena è diventata celebre sin da subito. Igor Tudor, ai tempi della Lazio, durante una partita contro quella Juventus che in seguito avrebbe allenato, chiamava a sé Valentin Castellanos e lo spronava così: "C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è".

Erano i primi giorni di aprile 2024, due anni e mezzo fa. E il "difensore più forte al mondo" era Gleison Bremer, ieri come oggi punto fermo della difesa della Juve. Ma in un senso diverso. Perché, più che due anni e mezzo, sembra trascorsa una vita da quell'investitura di Tudor nei suoi confronti.

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  • LE PRESTAZIONI NEGATIVE

    Il quadro odierno dice a chiare lettere che Bremer non è più un fattore assoluto per la Juventus. E se un tempo era un'opinione sussurrata, oggi è diventata un dato di fatto.

    L'ex centrale del Torino è pure partito bene in questo campionato, andando a segno a Frosinone e sfornando una grande prestazione. Ma in seguito ha inanellato una serie di prestazioni che non fanno onore alla sua fama. Né alla considerazione che Tudor ha sempre avuto di lui, naturalmente.

    L'infortunio di Lipsia ha segnato un prima e un dopo, ma è storia di ormai due anni fa. Poi l'altro infortunio, 12 mesi più tardi, non altrettanto tragico ma pesante pure quello. Il Bremer rientrato da quei due colpi durissimi è stato un giocatore diverso, meno solido rispetto al passato.

    Carlo Ancelotti lo ha convocato per i Mondiali col Brasile, ma lo ha appena escluso dalle partite di novembre. Il rendimento, del resto, parla chiaro: non è positivo. Genova è solo l'ultima prestazione insufficiente di Bremer, già in difficoltà in altre partite stagionali come quelle contro Sassuolo e Lazio.

  • LO SFOGO DOPO JUVENTUS-LAZIO

    Certo, Bremer è uno che ci tiene. E in questo senso vanno interpretate le parole, celebri pure quelle, pronunciate dopo Juventus-Lazio di un paio di settimane fa.

    "Io non posso prendere in braccio tutti. Io do una mano, parlo, ma ognuno ha il suo carattere. Io arrivo fino a un certo punto, poi c'è chi ha più carattere e chi ne ha meno. Chi quando sente i fischi magari si nasconde o ha paura. Abbiamo tanti giocatori nuovi, giocatori giovani. Se si paragona questa Juve a quella di qualche anno fa è diverso. Anche questo pesa. Ma è una cosa con cui dobbiamo convivere".

    Ma siccome i panni sporchi si lavano in casa, e questo è vero a maggior ragione nei grandi club come la Juventus, ecco che le dichiarazioni di Bremer non hanno avuto un'eco positiva nell'ambiente bianconero. Anzi.

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  • Spalletti JuventusGetty Images

    LA RISPOSTA DI SPALLETTI E CARNEVALI

    Luciano Spalletti non ha esitato a rispondere al proprio centrale, spiegando senza troppi giri di parole come anche lui abbia partecipato al disastro collettivo contro la Lazio.

    "Se le sue parole mi possono dare una mano? Sì, per l'amor di Dio. Ma prima mi devo tirar dentro nella situazione. Bremer non è escluso dalla prestazione di stasera, è dentro fino al collo anche lui, come ci siamo tutti".

    Anche Giovanni Carnevali si è posizionato sulla stessa lunghezza d'onda del proprio allenatore:

    "Bremer lo abbiamo ripreso, perché ha fatto dichiarazioni che non vanno bene. Lui si è chiarito con la squadra".

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  • IL MERCATO SULLO SFONDO

    In tutto questo c'è anche il mercato. Perché sì, non siamo nemmeno a novembre e di aperto non c'è proprio nulla, ma non è che gennaio sia così lontano.

    Nelle scorse settimane si è cominciato a parlare di un interesse del Bayer Leverkusen per Bremer. I tedeschi sarebbero pronti ad avanzare un'offerta per provare a strappare il brasiliano alla Juventus. Non al termine della stagione: durante la finestra di gennaio, appunto.

    L'indiscrezione è venuta alla luce proprio dopo Juve-Lazio e alla Continassa l'hanno già smentita. Lo stesso Bremer aveva più volte spiegato di voler rimanere a Torino, nonostante il disappunto per l'impossibilità da anni di lottare per i massimi traguardi.

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  • E ORA IL DUELLO CON HOJLUND

    Certo, il Bremer che vuole rimanere alla Juventus deve cambiare rotta. Possibilmente già a partire dal big match di domenica sera contro il Napoli di Massimiliano Allegri (squalificato), il suo primo allenatore in bianconero.

    L'avversario da marcare sarà Rasmus Hojlund. Ed è complicatissimo per chiunque. Bremer nell'ultimo Juve-Napoli giocato all'Allianz Stadium ce l'ha fatta, ma nel primo tempo di quella partita ha rischiato grosso con una trattenuta in area sul danese, episodio che avrebbe fatto discutere per diversi giorni.

    Le speranze della Juventus di uscire dalla crisi, insomma, passano anche da Bremer. Ma non da questo Bremer, in difficoltà e così "normale": dal vero Bremer. Colui che, appena due anni e mezzo fa, qualcuno arrivava a incoronare difensore più forte del mondo.

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