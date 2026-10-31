La crisi di Bremer: le prestazioni negative, le parole dopo Juventus-Lazio, la risposta di Spalletti e Carnevali, il mercato

Il quadro odierno dice a chiare lettere che Bremer non è più un fattore assoluto per la Juventus. E se un tempo era un'opinione sussurrata, oggi è diventata un dato di fatto.

L'ex centrale del Torino è pure partito bene in questo campionato, andando a segno a Frosinone e sfornando una grande prestazione. Ma in seguito ha inanellato una serie di prestazioni che non fanno onore alla sua fama. Né alla considerazione che Tudor ha sempre avuto di lui, naturalmente.

L'infortunio di Lipsia ha segnato un prima e un dopo, ma è storia di ormai due anni fa. Poi l'altro infortunio, 12 mesi più tardi, non altrettanto tragico ma pesante pure quello. Il Bremer rientrato da quei due colpi durissimi è stato un giocatore diverso, meno solido rispetto al passato.

Carlo Ancelotti lo ha convocato per i Mondiali col Brasile, ma lo ha appena escluso dalle partite di novembre. Il rendimento, del resto, parla chiaro: non è positivo. Genova è solo l'ultima prestazione insufficiente di Bremer, già in difficoltà in altre partite stagionali come quelle contro Sassuolo e Lazio.