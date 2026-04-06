La crisi della Roma continua, dopo il crollo a 'San Siro' la qualificazione in Champions è sempre più lontana ma rischia anche il posto in Europa

Ovvio dunque che nell'occhio del ciclone a Roma sia finito anche Gasperini mentre nella Capitale si rincorrono le voci su presunte tensioni tra il tecnico e la dirigenza.

Massara, prima della sfida contro l'Inter, ha pubblicamente confermato l'allenatore in vista della prossima stagione ma il rendimento delle ultime settimane resta gravemente insufficiente.

Gasperini peraltro come riporta Opta è il primo tecnico della Roma nell'era dei tre punti a perdere undici delle prime trentuno partite di campionato sulla panchina giallorossa dai tempi di Luis Enrique, nella stagione 2011/12.

L'allenatore in ogni caso dopo il crollo di 'San Siro' ha smentito screzi con la società sul mercato difendendo anche la rosa attuale: "Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata.Non credo stia facendo meno delle possibilità che ha.

La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".



