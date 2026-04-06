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Pellegrini RomaGetty Images
Lelio Donato

La crisi della Roma continua, dopo il crollo a 'San Siro' la qualificazione in Champions è sempre più lontana ma rischia anche il posto in Europa

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Inter vs Roma
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I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato e contro l'Inter sono visibilmente crollati nella ripresa complicando parecchio la loro corsa Champions. Ora la Roma rischia anche il posto in Europa.

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La pesante sconfitta subita la domenica di Pasqua contro l'Inter ridimensiona le ambizioni della Roma.

I giallorossi, infatti, rischiano di perdere ulteriore terreno dal quarto posto uscendo o quasi di fatto dalla corsa Champions con Como e Juventus.

Il cammino della squadra di Gasperini nell'ultimo mese d'altronde parla chiaro ed evidenzia un vero e proprio crollo più che un semplice calo.

Tante le motivazioni alla base di una frenata che adesso mette a repentaglio pure la qualificazione in Europa per la prossima stagione.

  • IL CROLLO CONTRO L'INTER

    In realtà, come sottolineato più volte a caldo da Gasperini dopo la partita, la Roma contro l'Inter ha giocato un buon primo tempo.

    Nonostante il goal subito in avvio di gara, infatti, i giallorossi hanno tenuto testa alla capolista trovando anche il pareggio con Mancini.

    Poi il bolide di Calhanoglu proprio all'ultimo secondo di recupero ha però spento improvvisamente la luce. E nel secondo tempo la Roma è stata letteralmente travolta, tanto che il 5-2 finale poteva essere anche molto più pesante.

    Gasperini al termine della gara ha sottolineato come una sconfitta in casa di questa Inter possa starci. Ma allo stesso tempo ha dovuto ammettere come le modalità della sconfitta arrivata a 'San Siro' siano invece poco accettabili. Specie per una squadra che punta ancora al quarto posto.

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  • UN MESE DA INCUBO

    Fino a poco più di un mese fa la Roma sembrava la squadra nettamente favorita nella corsa Champions.

    I giallorossi, d'altronde, si erano ritrovati addirittura a +7 sulla Juventus durante lo scontro diretto dell'1 marzo. Ma il goal del 3-3 bianconero in pieno recupero firmato da Gatti sembra aver spento improvvisamente la luce.

    Da allora la Roma ha vinto solo una partita, peraltro senza brillare e in casa contro il Lecce. Tre invece le sconfitte contro Genoa, Como e Inter. In mezzo anche la dolorosa eliminazione agli ottavi di Europa League nel derby tutto italiano contro il Bologna.

    In poche settimane, insomma, la squadra di Gasperini è passata dal possibile paradiso della Champions all'incubo di restare fuori da tutto.

    Anche perché il calo della Roma era iniziato in realtà già da un po' come testimoniano i soli undici punti raccolti nelle ultime nove giornate. Un rendimento più da salvezza che da Champions League.

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  • Gian Piero Gasperini Inter RomaGetty Images

    LE VOCI SU GASPERINI

    Ovvio dunque che nell'occhio del ciclone a Roma sia finito anche Gasperini mentre nella Capitale si rincorrono le voci su presunte tensioni tra il tecnico e la dirigenza.

    Massara, prima della sfida contro l'Inter, ha pubblicamente confermato l'allenatore in vista della prossima stagione ma il rendimento delle ultime settimane resta gravemente insufficiente.

    Gasperini peraltro come riporta Opta è il primo tecnico della Roma nell'era dei tre punti a perdere undici delle prime trentuno partite di campionato sulla panchina giallorossa dai tempi di Luis Enrique, nella stagione 2011/12.

    L'allenatore in ogni caso dopo il crollo di 'San Siro' ha smentito screzi con la società sul mercato difendendo anche la rosa attuale: "Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata.Non credo stia facendo meno delle possibilità che ha.

    La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".


  • RISCHIA ANCHE L'EUROPA?

    Di certo ora la situazione di classifica per la Roma si è complicata. E parecchio.

    Il rischio di ritrovarsi a -6 dal quarto posto quando mancano solo sette partite al termine del campionato è concreto.

    Inoltre la Roma deve ancora affrontare Atalanta, Bologna, Fiorentina e soprattutto il derby contro la Lazio alla penultima giornata.

    I giallorossi, insomma, devono guardare avanti ma anche dietro. L'Atalanta potrebbe infatti operare un clamoroso sorpasso e anche il Bologna non è lontanissimo.

    Il futuro della squadra passa insomma da questo finale di campionato. E se la Roma dovesse restare fuori da tutto forse anche quello di Gasperini potrebbe tornare in discussione.

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