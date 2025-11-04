La crisi della Fiorentina ultima in classifica dopo dieci giornate: i viola cercano direttore sportivo e allenatore

È scontro totale fra Stefano Pioli e la Fiorentina. Il rendimento dei viola è stato ben al di sotto delle aspettative nei primi due mesi di stagione, come testimoniato dall’ultimo posto in A e dalle quattro sconfitte subite al Franchi. Ma Pioli non si è dimesso, così come la società avrebbe voluto: l’ex Milan non ha inteso farsi da parte, chiedendo tutta la buonuscita in caso di esonero. Cifre importanti, anche in virtù del contratto triennale firmato a luglio, che ha una durata triennale, fino a giugno 2028.