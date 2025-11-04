La crisi della Fiorentina ultima in classifica dopo dieci giornate: i viola cercano direttore sportivo e allenatore

Sono giorni complicatissimi per la Fiorentina. La squadra viola è immersa in una crisi profonda, aperta ormai da settimane e acuita ulteriormente dal ko contro il Lecce domenica al Franchi. Una sconfitta che ha lasciato i toscani ultimi in classifica, alle prese con un avvio di stagione nerissimo e che provocherà ribaltoni in corsa, con la panchina di Pioli destinata a saltare.
Ma è tutto il mondo gigliato a essere intrappolato in un negativo fermento che rischia di non trovare soluzione, condannando la Fiorentina a un’annata 2025/26 complicatissima.