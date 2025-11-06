La crisi dell'Ajax dopo l'addio di Farioli: le goleade in Champions, il -8 da PSV e Feyenoord, l'esonero di Heitinga

Le difficoltà estreme che alla fine hanno portato la dirigenza all'esonero di Heitinga, naturalmente, non si riflettono sullo sulla classifica del girone di Champions League: in Eredivisie l'Ajax non si trova nei bassifondi, questo no, ma non è neppure vicino alla vetta.

Se è vero che il ko contro l'AZ è stato fin qui l'unico, è palese anche come i pareggi siano troppi: ben 5 nelle prime 11 giornate. Un rendimento ben diverso rispetto a quello di PSV e Feyenoord, le due battistrada del campionato, che hanno vinto 9 volte a testa e pareggiato una sola partita (il PSV proprio contro l'Ajax, ironia della sorte).

Al momento sono 8 i punti di svantaggio dell'Ajax, che ne ha collezionati 20, rispetto al duo di vetta che ne ha 28. Il torneo è ancora lungo e le rimonte e controrimonte dello scorso anno ne sono il più chiaro esempio, ma intanto la stagione ajacide rischia di essere già compromessa dopo poche settimane.