La crescita di Zhegrova, a segno anche col Kosovo: la gestione di Spalletti e il suo ruolo alla Juventus

Un messaggio importante anche per Luciano Spalletti, che nella passata annata non ha mai potuto contare sulla versione migliore di Zhegrova, spesso limitato da problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato la continuità di impiego, con appena un'apparizione da titolare tra campionato e Champions League e nessuna rete o assist all'attivo. Zhegrova era stato acquistato nell'estate del 2025 per 15 milioni di euro dopo la positiva esperienza in Francia col Lille, dove aveva messo insieme 107 partite e 26 reti. Ha firmato un contratto fino a giugno 2030 col club bianconero.