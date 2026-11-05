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FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

La crescita di Spence, il recupero di Stones e Jones: l'Inter all'inglese costruita in estate ora può prendere forma

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L'esterno, dopo la buona prestazione nel derby, è stato premiato come migliore in campo al termine di Feyenoord-Inter. Chivu intanto recupera anche gli altri due inglesi Stones e Jones.

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Ma dove sono finiti i nuovi acquisti?

La nuova Inter in questo inizio di stagione finora è stata praticamente identica a quella vecchia. La svolta inglese apportata dall'ultimo mercato infatti non si è vista.

Colpa di qualche problema fisico che ha frenato l'inserimento in squadra di Stones, Jones e Spence, ovvero i tre giocatori arrivati dalla Premier League che avrebbero dovuto cambiare almeno in parte il volto della squadra di Chivu.

I primi incoraggianti segnali in tal senso sono arrivati a Rotterdam, dove Spence contro il Feyenoord ha fornito un'ottima prestazione.

  • IL DOPO DUMFRIES

    Spence è arrivato in estate dal Tottenham per tappare la falla aperta dall'addio di Dumfries.

    L'Inter, dopo essersi vista sfilare Palestra dal Chelsea e aver dovuto rinunciare a Khalaili per ragioni mediche, ha scelto l'esterno inglese.

    I nerazzurri hanno compiuto un investimento importante acquistando Spence dal Tottenham a titolo definitivo per 35 milioni di euro complessivi, bonus compresi.

    L'inserimento dell'inglese però è stato graduale a causa di un problema fisico che si portava dietro dai Mondiali e fino ad ottobre non è mai sceso in campo, lasciando la fascia destra a Diouf.

  • IL DEBUTTO DIFFICILE E LA CRESCITA DI SPENCE

    Spence ha debuttato con la maglia dell'Inter in campionato subentrando nel finale di gara contro il Parma.

    Tre giorni dopo è entrato di nuovo contro il Brugge ma da pallone perso malamente da Spence è nato uno dei quattro goal che hanno condannato i nerazzurri alla sconfitta casalinga.

    La prima da titolare è arrivata sempre in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk. In quel caso l'inglese è rimasto in campo un'ora senza brillare.

    Spence ha fatto decisamente meglio nel derby quando Chivu lo ha schierato un po' a sorpresa sulla fascia destra e l'ex Tottenham ha sfiorato il goal del 2-2, negatogli solo da una clamorosa parata di Maignan.

    Tanto che Chivu ha deciso di confermarlo a Rotterdam, dove Spence ha fornito un assist a Bisseck e letteralmente arato la sua corsia tanto da essere premiato come MVP al termine di Feyenoord-Inter.

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  • IL RECUPERO DI STONES E JONES

    Come dicevamo sempre, dunque, nelle prossime settimane l'Inter potrebbe iniziare a parlare sempre più inglese.

    Spence infatti sembra destinato a prendersi il posto da titolare sulla destra a discapito di Diouf, apparso in calo nelle ultime settimane dopo un ottimo avvio di stagione.

    E insieme a lui dovrebbero trovare presto spazio i connazionali John Stones e Curtis Jones. Entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo e sperano nella convocazione già per Inter-Como prima della sosta.

    Soprattutto il centrocampista, inseguito per mesi e fortemente voluto da Chivu, punta a diventare protagonista nei prossimi mesi anche se la concorrenza nel ruolo non manca.

    Diverso il discorso per Stones che è arrivato a parametro zero per portare la sua esperienza all'interno dello spogliatoio ma alla prima da titolare si è fermato per infortunio ed è rimasto fuori quasi due mesi.

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