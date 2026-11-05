La crescita di Spence, il recupero di Stones e Jones: l'Inter all'inglese costruita in estate ora può prendere forma

Spence ha debuttato con la maglia dell'Inter in campionato subentrando nel finale di gara contro il Parma.

Tre giorni dopo è entrato di nuovo contro il Brugge ma da pallone perso malamente da Spence è nato uno dei quattro goal che hanno condannato i nerazzurri alla sconfitta casalinga.

La prima da titolare è arrivata sempre in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk. In quel caso l'inglese è rimasto in campo un'ora senza brillare.

Spence ha fatto decisamente meglio nel derby quando Chivu lo ha schierato un po' a sorpresa sulla fascia destra e l'ex Tottenham ha sfiorato il goal del 2-2, negatogli solo da una clamorosa parata di Maignan.

Tanto che Chivu ha deciso di confermarlo a Rotterdam, dove Spence ha fornito un assist a Bisseck e letteralmente arato la sua corsia tanto da essere premiato come MVP al termine di Feyenoord-Inter.