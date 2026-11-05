La crescita di Spence, il recupero di Stones e Jones: l'Inter all'inglese costruita in estate ora può prendere forma

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Ma dove sono finiti i nuovi acquisti?
La nuova Inter in questo inizio di stagione finora è stata praticamente identica a quella vecchia. La svolta inglese apportata dall'ultimo mercato infatti non si è vista.
Colpa di qualche problema fisico che ha frenato l'inserimento in squadra di Stones, Jones e Spence, ovvero i tre giocatori arrivati dalla Premier League che avrebbero dovuto cambiare almeno in parte il volto della squadra di Chivu.
I primi incoraggianti segnali in tal senso sono arrivati a Rotterdam, dove Spence contro il Feyenoord ha fornito un'ottima prestazione.