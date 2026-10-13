La crescita di Doumbia continua: il centrocampista della Nazionale segna il primo goal in Champions con lo Sporting

Rui Borges, suo allenatore allo Sporting, ha speso parole importanti nei confronti di Doumbia sul quale i portoghesi hanno investito più di venti milioni di euro.

"È un ragazzo con un potenziale enorme. Sinceramente, è ancora lontano dal suo pieno potenziale. Ha un potenziale favoloso e sta crescendo tatticamente. È un ragazzo con le doti del calcio di strada, che gioca allo stesso modo contro una squadra del campionato portoghese come contro una squadra di Champions League. Sta migliorando il proprio gioco, perché due anni fa era in quarta serie italiana. Ha un grande potenziale, diventerà un giocatore straordinario in futuro. Si è impegnato molto. Gli piace ascoltare, imparare e crescere" ha dichiarato il tecnico qualche settimana fa.

Ecco perché Doumbia rischia di essere già un grosso rimpianto per la Serie A dove nessuno ha avuto il coraggio di puntare su si lui nonostante gli 8 goal e i 6 assist messi insieme nella scorsa stagione col Venezia in Serie B