La crescita di Doumbia continua: il centrocampista della Nazionale segna il primo goal in Champions con lo Sporting

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La crescita di Issa Doumbia è inarrestabile.
Il centrocampista italiano, fresco di esordio in Nazionale durante l'ultima sosta, ora ha segnato anche il suo primo goal in Champions League.
La rete di Doumbia è arrivata nella sfida esterna contro il Lens che è stata vinta dai portoghesi per 0-2.
Ma come sta andando la prima stagione del centrocampista azzurro a Lisbona?