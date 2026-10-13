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Issa Doumbia HICGOAL
Lelio Donato

La crescita di Doumbia continua: il centrocampista della Nazionale segna il primo goal in Champions con lo Sporting

Champions League
Sporting CP
Lens vs Sporting CP
Lens

Il centrocampista, fresco di esordio in azzurro, continua a stupire anche con lo Sporting. Doumbia contro il Lens ha realizzato il suo primo goal in Champions League.

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La crescita di Issa Doumbia è inarrestabile.

Il centrocampista italiano, fresco di esordio in Nazionale durante l'ultima sosta, ora ha segnato anche il suo primo goal in Champions League.

La rete di Doumbia è arrivata nella sfida esterna contro il Lens che è stata vinta dai portoghesi per 0-2.

Ma come sta andando la prima stagione del centrocampista azzurro a Lisbona?

  • PRIMO GOAL IN CHAMPIONS

    Alla seconda da titolare in Champions League, Doumbia ha trovato il primo goal.

    Il centrocampista si è inserito da dietro con i tempi giusti e, servito in profondità da un compagno, ha siglato la seconda rete dello Sporting sul campo del Lens.

    Per lui si tratta come detto del primo goal in Champions ma anche del primo in assoluto da quando indossa la maglia dello Sporting, visto che nel campionato portoghese ha finora fornito solo un assist.

  • PUNTO FERMO ALLO SPORTING

    Issa Doumbia di certo in pochi mesi è diventato un punto fermo dello Sporting. Il tutto senza aver mai giocato neppure un minuto in Serie A.

    Il centrocampista infatti è stato acquistato la scorsa estate dal Venezia, con cui era stato tra i protagonisti della promozione.

    E in questo inizio di stagione ha giocato da titolare tutte le prime dieci gare ufficiali con i portoghesi, tanto da conquistarsi la prima convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini.

    Nazionale in cui presto potrebbe trovare sempre più spazio.

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  • IL DEBUTTO IN NAZIONALE

    Dicevamo della Nazionale, appunto.

    Convocato per la prima volta da Roberto Mancini per le gare di Nations League, Doumbia è sceso in campo quattro volte su quattro.

    Il debutto assoluto in azzurro è arrivato il 25 settembre quando è subentrato nel finale contro il Belgio.

    Poi altri due spezzoni contro Turchia e Francia prima dell'esordio da titolare avvenuto il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia, quando è rimasto in campo per 90'.

    E la sensazione, fortissima, che il suo minutaggio in Nazionale sia destinato a crescere nei prossimi mesi.

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  • UN RIMPIANTO PER LA SERIE A?

    Rui Borges, suo allenatore allo Sporting, ha speso parole importanti nei confronti di Doumbia sul quale i portoghesi hanno investito più di venti milioni di euro.

    "È un ragazzo con un potenziale enorme. Sinceramente, è ancora lontano dal suo pieno potenziale. Ha un potenziale favoloso e sta crescendo tatticamente. È un ragazzo con le doti del calcio di strada, che gioca allo stesso modo contro una squadra del campionato portoghese come contro una squadra di Champions League. Sta migliorando il proprio gioco, perché due anni fa era in quarta serie italiana. Ha un grande potenziale, diventerà un giocatore straordinario in futuro. Si è impegnato molto. Gli piace ascoltare, imparare e crescere" ha dichiarato il tecnico qualche settimana fa.

    Ecco perché Doumbia rischia di essere già un grosso rimpianto per la Serie A dove nessuno ha avuto il coraggio di puntare su si lui nonostante gli 8 goal e i 6 assist messi insieme nella scorsa stagione col Venezia in Serie B

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