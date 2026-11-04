La crescita di Diawara, come si sta prendendo il Milan: ora è sempre più centrale per Amorim anche grazie al doppio ruolo

Prima della gara di Europa League contro il Ferencvaros sono arrivati per Diawara i complimenti pubblici di Ruben Amorim.

"Dobbiamo dargli i suoi meriti, sta lavorando molto bene. Ha passato un periodo senza giocare ed era un po' frustrato, ma ha lavorato sempre molto bene. Penso che possa fare questo ruolo sull'esterno. Una volta abbiamo giocato con Moreira lì, con l'Inter invece c'era Diawara. Stesso ruolo, interpretazione diversa. Durante la sosta, contro il Padova, lo abbiamo provato terzino sinistro: ha mostrato segnali importanti. È veloce, è forte. Sta facendo bene, ha il potenziale per crescere molto" ha dichiarato l'allenatore del Milan.

Amorim poi ha spiegato come i rossoneri lo abbiano pescato dal Troyes: "Sono molto felice. Il nostro reparto scouting ha fatto un ottimo lavoro a segnalare questo giocatore. E quando fai una scelta del genere non sai mai davvero come andrà: è un ragazzo giovane che non aveva esperienza in prima divisione neanche in Francia.

Sicuramente il merito è suo, I compagni gli hanno trasmesso i nostri principi, lo staff anche l’ha aiutato nell’ambientamento. Ma è una sorpresa per tutti, non c’è niente da dire. Ci aspettavamo un rendimento importante ma è andato anche oltre. Ha ampi margini di crescita e chissà, magari domani partirà titolare".