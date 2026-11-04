Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

La crescita di Diawara, come si sta prendendo il Milan: ora è sempre più centrale per Amorim anche grazie al doppio ruolo

Europa League
Milan
Milan vs Ferencvaros
Ferencvaros

Sembrava un oggetto misterioso solo fino a poche settimane fa, oggi invece Diawara sta diventando sempre più importante per il Milan anche grazie alla sua duttilità tattica che permette ad Amorim di utilizzarlo in più ruoli.

Streaming di Europa League
Sky Italia

Sky

✅ Tutte le partite in diretta integrale

✅ Diretta Gol per collegamenti simultanei

✅ Stabilità massima via decoder satellitare

Prezzo mensile da24,90 €
Streaming Flessibile
NOW TV

NOW

✅ Tutto lo sport Sky in streaming

✅ Nessun decoder o parabola da installare

✅ Disponibile su smart TV e smartphone

Prezzo mensile da14,99 €
Pubblicità
Prossime partite
MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Ma che fine ha fatto Diawara? Solo qualche settimana fa questa era la domanda che si ponevano molti tifosi del Milan, mentre alcuni forse si erano perfino dimenticati della sua presenza in rosa.

Il giovanissimo difensore arrivato durante il mercato estivo, d'altronde, fino a quel momento non era sceso in campo neppure per un minuto.

Poi il debutto a sorpresa, da titolare, contro l'Udinese e una fiducia crescente da parte di Ruben Amorim che lo ha schierato anche nel derby ottenendo dal ragazzo risposte più che positive.

Diawara, insomma, è passato da oggetto misterioso a risorsa fondamentale per questo Milan.

  • UN INSERIMENTO GRADUALE

    Sankhoun Diawara ha solo vent'anni e fino a pochi mesi fa giocava in Ligue 2, ovvero la Serie B francese.

    Il Milan lo ha pescato dal Troyes pagandolo solo tre milioni di euro con l'idea di inserirlo gradualmente. Ed in effetti il difensore non ha trovato spazio nelle prime uscite stagionali.

    Diawara non è mai sceso in campo nelle prime sette giornate di campionato. Poi l'emergenza infortuni ha consigliato ad Amorim di accelerare il processo.

    Dopo i pochi minuti in Europa League tra Salisburgo e Bournemouth, ecco finalmente la prima da titolare a sorpresa contro l'Udinese. E che prima.

  • DUE VITTORIE SU DUE E IL DERBY DA PROTAGONISTA

    Sankhou Diawara ha giocato finora solo due volte da titolare con la maglia del Milan. E in due ruoli diversi.

    Nella trasferta di Udine infatti Amorim lo ha schierato al centro della retroguardia rossonera, ovvero in quello che sarebbe il suo ruolo naturale.

    Diawara era stato preso infatti come alternativa a Pavlovic. Ma in occasione del derby l'allenatore ha deciso di spostarlo sulla fascia sinistra per ottenere maggiore copertura.

    Il difensore francese contro l'Inter ha offerto una prestazione solida e matura considerata la giovanissima età e la scarsa esperienza a certi livelli.

    In questo caso peraltro Amorim avrebbe avuto valide alternative ma ha scelto Diawara, evidentemente convinto dalla crescita evidenziata nelle ultime settimane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I COMPLIMENTI DI AMORIM

    Prima della gara di Europa League contro il Ferencvaros sono arrivati per Diawara i complimenti pubblici di Ruben Amorim.

    "Dobbiamo dargli i suoi meriti, sta lavorando molto bene. Ha passato un periodo senza giocare ed era un po' frustrato, ma ha lavorato sempre molto bene. Penso che possa fare questo ruolo sull'esterno. Una volta abbiamo giocato con Moreira lì, con l'Inter invece c'era Diawara. Stesso ruolo, interpretazione diversa. Durante la sosta, contro il Padova, lo abbiamo provato terzino sinistro: ha mostrato segnali importanti. È veloce, è forte. Sta facendo bene, ha il potenziale per crescere molto" ha dichiarato l'allenatore del Milan.

    Amorim poi ha spiegato come i rossoneri lo abbiano pescato dal Troyes: "Sono molto felice. Il nostro reparto scouting ha fatto un ottimo lavoro a segnalare questo giocatore. E quando fai una scelta del genere non sai mai davvero come andrà: è un ragazzo giovane che non aveva esperienza in prima divisione neanche in Francia.

    Sicuramente il merito è suo, I compagni gli hanno trasmesso i nostri principi, lo staff anche l’ha aiutato nell’ambientamento. Ma è una sorpresa per tutti, non c’è niente da dire. Ci aspettavamo un rendimento importante ma è andato anche oltre. Ha ampi margini di crescita e chissà, magari domani partirà titolare".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • DOPPIO RUOLO

    La sensazione, insomma, è che nelle prossime settimane Diawara troverà sempre più spazio rappresentando un'alternativa fondamentale in più ruoli.

    Col passaggio alla difesa a quattro, in cui Gila viene utilizzato prevalentemente come terzino destro, le opzioni alle spalle della coppia De Winter-Pavlovic sono poche.

    Il rientro di Tomori dall'infortunio è previsto a dicembre mentre per rivedere in campo Gabbia bisognerà aspettare addirittura l'anno nuovo. Ma non solo.

    Diawara potrebbe diventare la prima alternativa anche sulla fascia sinistra visto che Amorim sta provando Bartesaghi qualche metro più avanti sulla stessa corsia mentre Estupinan non ha fin qui mai convinto del tutto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC