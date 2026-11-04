La crescita di Diawara, come si sta prendendo il Milan: ora è sempre più centrale per Amorim anche grazie al doppio ruolo

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Ma che fine ha fatto Diawara? Solo qualche settimana fa questa era la domanda che si ponevano molti tifosi del Milan, mentre alcuni forse si erano perfino dimenticati della sua presenza in rosa.
Il giovanissimo difensore arrivato durante il mercato estivo, d'altronde, fino a quel momento non era sceso in campo neppure per un minuto.
Poi il debutto a sorpresa, da titolare, contro l'Udinese e una fiducia crescente da parte di Ruben Amorim che lo ha schierato anche nel derby ottenendo dal ragazzo risposte più che positive.
Diawara, insomma, è passato da oggetto misterioso a risorsa fondamentale per questo Milan.