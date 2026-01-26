Goal.com
3X3 HD
Marco Trombetta,Antonio Torrisi e Lelio Donato

La corsa Scudetto è già chiusa? Il Napoli rischia di rischia di rimanere fuori dalle prime quattro? Dove sarebbe la Juventus con Spalletti dall'inizio? Il 3X3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo la ventiduesima giornata di Serie A: la prima fuga dell'Inter, il Napoli a rischio implosione e la Juventus che con Spalletti è un'altra squadra.

  • La corsa Scudetto è già chiusa?
  • Il Napoli rischia di rischia di rimanere fuori dalle prime quattro?
  • Dove sarebbe la Juventus con Spalletti dall'inizio?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo la 22a giornata di Serie A: le risposte di Antonio Torrisi, Lelio Donato e Marco Trombetta nel nostro 3X3.


    La corsa Scudetto è già chiusa?

  • "L'Inter non può non vincere… ma c'è Allegri"

    Marco Trombetta - Diciamolo chiaramente, se escludiamo forse l'anno dominante del Napoli di Spalletti, l'Inter negli ultimi anni è stata sempre la squadra più forte del campionato. Come individualità, ma anche come rosa complessiva. Quando i nerazzurri non hanno vinto lo Scudetto, è stato più che altro per demerito loro che per merito dell'altra squadra.

    Anche quest'anno l'Inter è la squadra più forte, la squadra più completa e collaudata, nonostante l'addio di Simone Inzaghi e un ridimensionamento che sembrava dietro l'angolo. Obiettivamente l'Inter non può perderlo questo Scudetto, non stavolta. Non dopo l'ultima stagione, dove l'ha buttato via per i sogni troppo ingombranti di Champions. L'unica carta che può scombinare completamente il mazzo ha un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il -5 dall'Inter rappresenta già un bel distacco, ma io rimango coerente con la mia idea di inizio anno. Che Allegri e il Milan possano comunque arrivare sino in fondo a giocarsela. Possano ancora sovvertire i pronostici. Perché Allegri è realmente l'unico che può soffiare questo Scudetto all'Inter.

    Quindi sì, la corsa Scudetto di norma dovrebbe essere chiusa. Ma c'è Allegri. Quindi no, non lo è. 

    Il Napoli rischia di rischia di rimanere fuori dalle prime quattro?

  • “La stagione in cui capiremo (finalmente) chi è davvero Antonio Conte”

    Antonio Torrisi - Più di un decennio (ormai) a dire e ripetere che Antonio Conte sa esaltarsi nelle difficoltà, che sa tirar fuori il meglio da squadre non proprio costruite per vincere, che anche quando il tasso tecnico è basso, o inferiore alle altre contro cui compete, sa, grazie all’organizzazione e al carattere, ribaltare il pronostico e vincere e adesso proprio non riesce a far meglio di così? 

    Troppi infortuni, sì, vero. Ma anche troppe storie. Troppe lamentele, troppe polemiche. La frustrazione è comprensibile: non sono io, né qualcuno di noi, a dover sedere sulla panchina azzurra di partita in partita. Ma è proprio questo che definisce la grandezza di una sfida, no? Il doversi misurare con qualcosa di più grande. Come quando, nel 2011, ha accettato la Juventus dopo stagioni disastrose e riportandola, nel maggio 2012, a trionfare in Serie A. O come quando, al Chelsea, ha vinto non da favorito. Quelle erano sfide: le ha accettate, le ha vinte e si è costruito il “mito”.

    Anche lo Scudetto vinto al Napoli ha alimentato la narrazione di un allenatore che può lavorare al meglio in condizioni sfavorevoli. Certo: poi bisogna anche ricordare le volte in cui non ha fatto benissimo. Al Tottenham, con tante difficoltà, al Chelsea prima dell’addio. In Europa sempre, coi club. E allora chi è Antonio Conte davvero? Quello (che si è sempre detto in giro) capace di vincere anche con tanti problemi, o quello che rischia di uscire dalle prime quattro? E, soprattutto, quando sta faticando a trasmettere il suo carattere a un gruppo che, come visto contro la Juventus, è sembrato scarico (e non solo fisicamente)? È arrivato il momento della verità.

    Dove sarebbe la Juventus con Spalletti dall'inizio?

  • "L'Inter gioca un altro campionato, sarebbe comunque in zona Champions"

    Lelio Donato - Riscrivere la storia a posteriori è spesso esercizio inutile, se non dannoso. Detto questo i numeri non possono essere smentiti e in questo caso sono incontrovertibili.

    Dopo l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina il cambio di marcia della Juventus, in termini di punti ma anche come qualità di gioco, è sotto gli occhi di tutti. Alla faccia di quelli secondo cui l'allenatore non conta. Che invece conta, così come l'esperienza.

    La scelta di confermare Tudor, peraltro senza reale convinzione come testimoniano i corteggiamenti estivi a Conte e Gasperini, era semplicemente sbagliata. Ed è sicuramente costata alla Juventus qualche punto. Quanti è difficile dirlo.
    La squadra bianconera d'altronde era e resta nettamente inferiore all'Inter capolista, che gioca un altro campionato a prescindere da chi siede in panchina. Forse però se la Juventus avesse puntato da subito su Spalletti oggi si troverebbe un po' più sopra rispetto all'attuale quinto posto.

    In ogni caso nulla è ancora perduto e l'obiettivo realistico di inizio stagione, ovvero il piazzamento Champions, è perfettamente alla portata. Ora semmai c'è da blindare Spalletti il più presto possibile.

