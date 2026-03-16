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3x3 HDGOAL
Lelio Donato,Stefano Silvestri e Michael Baldoin

La corsa Scudetto è finita? Tra Leao e Pulisic a chi deve rinunciare il Milan? La Juve gioca meglio senza David: giusto ormai puntare su Boga da qui a fine anno? Il 3x3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: la corsa Scudetto dopo il pareggio dell'Inter e la sconfitta del Milan, la gestione di Leao e Pulisic da parte di Allegri e chi deve giocare in attacco tra Boga e David nella Juventus.

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  • La corsa Scudetto è finita?
  • Tra Leao e Pulisic a chi deve rinunciare il Milan?
  •  La Juve gioca meglio senza David: giusto ormai puntare su Boga da qui a fine anno?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: le risposte di Stefano Silvestri, Lelio Donato e MIchael Baldoin nel nostro 3X3.

  • SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    La corsa Scudetto è finita?

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  • "Il k.o di Roma è la doccia gelata definitiva"

    Stefano Silvestri - Anche portandosi a -5 dall’Inter, dunque in caso di vittoria nel posticipo contro la Lazio, il Milan sarebbe stato nettamente sfavorito nella corsa Scudetto. Figuriamoci ora che è a -8, divario addirittura aumentato di una lunghezza rispetto alla giornata precedente, quella dell’illusione dopo il successo nel derby. E se è vero che non è finita finché non è finita, come sosteneva il leggendario giocatore di baseball Yogi Berra, è altrettanto palese come solo un miracolo sportivo potrebbe riportare la squadra di Massimiliano Allegri a giocarsi il primo posto.

    Il Milan ha avuto una chance più unica che rara. In uno stadio finalmente pieno, sì, ma contro un avversario praticamente tagliato fuori da qualsiasi obiettivo, almeno in campionato. E l’ha sprecata malamente, sia a livello di prestazione che di risultato, facendosi infilzare da Isaksen senza riuscire più a risalire la china. Il ko fa ancora più male proprio per questo motivo: perché rappresenta una doccia gelata che raffredda clamorosamente ogni entusiasmo. Perché sarà anche vero che l’obiettivo primario del Milan è sempre stato tornare in Champions League, come ripetuto fino allo sfinimento da Allegri, ma se in una settimana hai l’opportunità di portarti da -10 a -5 l’acquolina in bocca inevitabilmente ti viene.

    Non è del tutto esatto dire che il tecnico abbia alzato bandiera bianca alla fine della partita, con quel “bisogna essere realisti e restare focalizzati sulla Champions”. Semplicemente perché, appunto, di Scudetto non aveva mai parlato neppure prima. Però, allo stesso tempo, è una dichiarazione che sa tanto di resa. Si chiama realismo, appunto. E a 9 giornate dalla fine, ma soprattutto al termine di un fine settimana diventato disastroso, è un sentimento inevitabile.

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  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Tra Leao e Pulisic a chi deve rinunciare il Milan?

  • "Allegri cambi modulo, Leao cambi sé stesso"

    Lelio Donato - "Ma perché il Milan dovrebbe rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori? Sì, ok, la scintilla tra Pulisic e Leao non è scattata. E forse non scatterà mai. I due non si piacciono troppo, almeno in campo. Ma la soluzione non può essere escludere uno o l'altro dall'undici titolare anche perché le alternative, diciamocelo chiaramente, non sono di altissimo livello.

    Tocca quindi a Max Allegri trovare il modo di fare coesistere Leao e Pulisic, magari cambiando modulo e riportando entrambi nel loro ruolo naturale ovvero quello di esterno offensivo. In tal senso qualche esperimento è già stato compiuto nel secondo tempo dell'Olimpico quando il tecnico è passato prima al 4-3-3 e poi al 4-2-3-1 prima di tornare ancora al 4-3-3.

    Leao d'altronde, ormai è chiaro, non ha le caratteristiche per fare la prima punta e tenere il peso dell'attacco sulle sue spalle. Pulisic invece da seconda punta gira troppo per il campo finendo con l'allontanarsi dalla zona calda. Un peccato considerate le sue capacità realizzative. Ecco perché per fare rendere al meglio entrambi forse serve un vero 9 alla Fullkrug o alla Gimenez, quando sarà pronto.

    Se poi Allegri deciderà di insistere sul 3-5-2 il più sacrificabile tra Leao e Pulisic sembra il primo. Il motivo? "Uno cammina, l'altro si sbatte": difficile dare torto a Paolo Di Canio. Il portoghese, che ormai non è più da tempo una giovane promessa. deve ancora capire che per giocare a calcio non bastano velocità e qualità tecniche sopra la media quando manca tutto il resto. A partire dallo spirito di gruppo.

    Il cambio di modulo quindi potrebbe servire ma solo se Leao cambierà, almeno in parte, sé stesso.

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  • Jeremie Boga Udinese Juventus Serie AGetty

    La Juve gioca meglio senza David: giusto ormai puntare su Boga da qui a fine anno?

  • "Boga è in fiducia, squadra che vince non si cambia"

    Michael Baldoin - C’è una base da cui partire: la Juventus in questo momento non può permettersi esperimenti o concedere troppo spazio ai giocatori in cerca di riscatto, perché l’obiettivo Champions League vale un’intera stagione. A gennaio, dopo il rigore fallito contro il Lecce, Spalletti aveva avuto il coraggio di rilanciare David, ottenendo qualche prestazione positiva in cambio. Oggi, però, il tecnico di Certaldo non ha più la possibilità di andare controcorrente per ridare fiducia al canadese.

    Boga, invece, è in totale fiducia e, come dice il proverbio, squadra che vince non si cambia. Dopo l’importante successo al Bluenergy contro l’Udinese, la Juventus si prepara a due sfide abbordabili (almeno sulla carta) davanti ai propri tifosi: prima con il Sassuolo e poi con il Genoa dopo la sosta. In questo momento, il “tridente” - se così vogliamo definirlo - formato da Yildiz, Boga e Conceicao sembra la soluzione più concreta e vincente.

    I bianconeri sono attesi da nove finali per conquistare un posto tra le prime quattro. Al momento, la carta Boga pesa più di quella di David, con il canadese destinato a rilanciare il suo nome nei pochi minuti a disposizione dalla panchina.

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