La corsa per Robert Lewandowski si fa sempre più accesa: l'Atletico è una delle quattro squadre che hanno presentato un'offerta per la stella del Barcellona.

All'età di 38 anni, le priorità di Lewandowski sono cambiate. Sebbene le offerte provenienti dall'Arabia Saudita sarebbero senza dubbio le più vantaggiose dal punto di vista finanziario, secondo alcune fonti il denaro non sarebbe più la motivazione principale per l'ex giocatore del Bayern Monaco.

La sua priorità principale rimane quella di rimanere al Barcellona. Lewandowski e la sua famiglia si sono ambientati molto bene a Castelldefels, una città costiera appena fuori Barcellona, e sono riluttanti a sradicare le loro vite a meno che non sia assolutamente necessario. Lo stile di vita, il clima e la stabilità per i suoi figli sono fattori significativi che pesano a favore di un rinnovo.

Inoltre, sembra che Lewandowski sarebbe disposto ad accettare una riduzione dello stipendio per prolungare la sua permanenza al Camp Nou. È consapevole del delicato equilibrio finanziario del club ed è disposto ad adeguare le sue condizioni per adattarsi alla struttura salariale, a condizione che il nuovo consiglio di amministrazione gli offra un contratto che rispetti il suo status e il suo contributo alla squadra.