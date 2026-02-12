AFP
La corsa per Robert Lewandowski si fa sempre più accesa: l'Atletico è una delle quattro squadre che hanno presentato un'offerta per la stella del Barcellona.
I giganti europei e la squadra della MLS in agguato
La corsa per assicurarsi i servizi di uno dei più prolifici attaccanti europei è ufficialmente iniziata. Con il contratto attuale di Lewandowski con il Barcellona in scadenza il 30 giugno, i club di tutto il mondo si stanno posizionando per accaparrarsi il veterano attaccante con un trasferimento a titolo gratuito. Secondo Mundo Deportivo, il 37enne ha ricevuto cinque proposte serie per continuare la sua carriera lontano dalla Catalogna.
Tra i pretendenti più interessanti c'è l'Atletico Madrid, rivale nella Liga. La squadra di Diego Simeone ha una ricca tradizione nel recuperare ex attaccanti del Barcellona, avendo già ottenuto successi con David Villa, Luis Suarez e Memphis Depay. La prospettiva di rimanere in Spagna e competere ai massimi livelli potrebbe attrarre Lewandowski, qualora fosse costretto a lasciare la rosa blaugrana.
Tuttavia, l'Atleti non è l'unico. Anche il Milan ha manifestato il proprio interesse, cercando di aggiungere potenza di fuoco esperta alle proprie fila. Più lontano, il Fenerbahçe, squadra di punta del campionato turco, sta monitorando attentamente la situazione, mentre la Saudi Pro League rimane un'opzione redditizia per l'attaccante, che potrebbe concludere la propria carriera con un ingaggio milionario.
Le elezioni presidenziali sono fondamentali per il futuro
Nonostante il grande interesse esterno, Lewandowski non ha fretta di fare le valigie. Il rapporto suggerisce che il capitano della Polonia abbia stabilito una tempistica chiara per il suo processo decisionale e che non firmerà alcun accordo preliminare fino ad aprile.
Il motivo principale di questo ritardo è il panorama politico del Barcellona. Il club ha in programma di tenere le elezioni presidenziali il 15 marzo. Lewandowski è ansioso di attendere l'esito di questa votazione per capire la direzione del club e, soprattutto, se il nuovo consiglio lo considera parte dei suoi piani per la stagione 2026-27.
Fino a quando non sarà stabilita la nuova leadership e definito un progetto sportivo, la situazione di Lewandowski rimarrà in sospeso. Il calciatore desidera sentire direttamente dal nuovo presidente quale sarà il suo ruolo nella squadra prima di prendere in considerazione le crescenti offerte provenienti dall'estero.
La stabilità familiare ha la priorità rispetto al guadagno economico
All'età di 38 anni, le priorità di Lewandowski sono cambiate. Sebbene le offerte provenienti dall'Arabia Saudita sarebbero senza dubbio le più vantaggiose dal punto di vista finanziario, secondo alcune fonti il denaro non sarebbe più la motivazione principale per l'ex giocatore del Bayern Monaco.
La sua priorità principale rimane quella di rimanere al Barcellona. Lewandowski e la sua famiglia si sono ambientati molto bene a Castelldefels, una città costiera appena fuori Barcellona, e sono riluttanti a sradicare le loro vite a meno che non sia assolutamente necessario. Lo stile di vita, il clima e la stabilità per i suoi figli sono fattori significativi che pesano a favore di un rinnovo.
Inoltre, sembra che Lewandowski sarebbe disposto ad accettare una riduzione dello stipendio per prolungare la sua permanenza al Camp Nou. È consapevole del delicato equilibrio finanziario del club ed è disposto ad adeguare le sue condizioni per adattarsi alla struttura salariale, a condizione che il nuovo consiglio di amministrazione gli offra un contratto che rispetti il suo status e il suo contributo alla squadra.
- Getty Images Sport
Il Chicago Fire si afferma come serio contendente
Se il rinnovo con il Barcellona non dovesse concretizzarsi, la MLS sembra essere l'alternativa più papabile, con il Chicago Fire indicato come una possibilità molto concreta. Ad alimentare queste voci è la notizia che la moglie di Lewandowski, Anna, ha recentemente visitato Chicago. Sebbene il viaggio fosse ufficialmente per motivi di lavoro legati al suo marchio personale, è servito anche come missione esplorativa per valutare se la città fosse un ambiente adatto alla vita della famiglia.
Per ora, la palla rimane nel campo del Barcellona. Lewandowski vuole restare, ma con l'Atletico, il Milan e il Chicago Fire che gli girano intorno, non gli mancano le vie di uscita nel caso in cui la nuova presidenza decidesse di guardare al futuro senza di lui. I prossimi due mesi saranno decisivi per determinare dove uno dei più grandi finalizzatori della sua generazione giocherà le sue ultime stagioni.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
