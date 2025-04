La corsa Champions della Juventus di Tudor si complica: decisivi gli scontri diretti fuori casa contro Bologna e Lazio

Il K.O. di Parma ha azzerato il margine d'errore della squadra di Tudor: due trasferte cruciali e un obiettivo da non fallire, il calendario sorride.

La Juventus si trova in una fase cruciale della stagione. A cinque giornate dal termine del campionato, la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League si è fatta serratissima.

Un solo punto separa i bianconeri dal quarto posto occupato dal Bologna, mentre la Lazio ha raggiunto la squadra di Torino a quota 59 punti, e la Roma segue a breve distanza con 57.

La sconfitta di ieri sul campo del Parma ha rappresentato uno scossone che ha rimesso in discussione il cammino fin qui condotto sotto la guida di Igor Tudor.

I prossimi turni si presentano come decisivi, in particolare le trasferte contro Bologna e Lazio, in programma dopo la gara interna contro il Monza, due match che determineranno le sorti del club bianconero non solo nella classifica attuale, ma anche nel progetto sportivo futuro.

Nella fase cruciale del campionato, la Juventus sa che deve necessariamente concludersi con la qualificazione alla Champions League. Una sfida non solo sportiva ma anche economica per una società che non può permettersi di restare fuori dall’Europa che conta.