La corsa al 5° posto Champions si infiamma: Bologna, Roma, Atalanta, Lazio e Napoli in corsa

La notte europea "abilita" il quinto posto che ora vale la Champions League: bagarre di fuoco tra cinque squadre per strappare il pass.

Il giovedì europeo ha lasciato in eredità una grande notizia per tutto il movimento calcistico italiano. Nella stagione 2024/25, infatti, la nostra Serie A potrà iscrivere ben 5 squadre alla nuova Champions League.

Un risultato straordinario, impreziosito dalle prestazioni di Atalanta, Fiorentina e Roma, che hanno consentito all'Italia di chiudere aritmeticamente nei primi due posti del ranking UEFA stagionale.

Una graditissima novità che ora rischia di infiammare ulteriormente un finale di stagione che si preannuncia caldissimo. Con l'Inter già certa del pass Champions, anche Milan e Juventus sono molto ben indirizzate verso il traguardo. Alle loro spalle, però, la bagarre si fa decisamente serrata: Bologna, Roma, Atalanta, Lazio e Napoli - in rigoroso ordine di classifica - si giocano il tutto per tutto in questo rush finale per prendersi gli ultimi due pass che valgono l'Europa più prestigiosa.