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Pulisic LeaoGetty/GOAL
Lelio Donato

La coppia Pulisic-Leao non funziona, scarsa intesa e nervosismo: Allegri deve cambiare l'attacco del Milan, il portoghese non è un 9

Allegri ha cercato di fare coesistere Leao e Pulisic nel suo 3-5-2 ma i risultati sono stati fin qui deludenti. E il nervosismo del portoghese al momento del cambio contro la Lazio potrebbe costringerlo a rivedere l'attacco del Milan.

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Dovevano essere il punto di forza del Milan. I due in grado di dare la scossa e soprattutto di tenere vivo il sogno Scudetto con i loro goal.

Christian Pulisic e Rafa Leao, invece, nella decisiva sfida contro la Lazio sono stati i peggiori in campo insieme ad Estupinan. Ma non solo.

Il portoghese, infatti, ha dato spettacolo solo al momento del cambio quando se l'è presa un po' con tutti costringendo ad intervenire prima Maignan e poi Allegri per cercare di calmarlo.

La notte dell'Olimpico, oltre a chiudere definitivamente la corsa Scudetto, ha così dato un altro verdetto: la coppia Pulisic-Leao non funziona. E difficilmente funzionerà.

Questione di caratteristiche tecniche, di modulo ma forse anche di affinità caratteriali tra quelli che restano i due giocatori più importanti della rosa insieme a Luka Modric.

  • LEAO NERVOSO CON PULISIC

    Ma cosa è successo esattamente domenica sera al momento del cambio di Leao?

    Secondo quanto riportato da Tommaso Turci su DAZN, Allegri stava per sostituire Pulisic ma dopo un colloquio con Landucci ha deciso di togliere il portoghese. Che non l'ha presa affatto bene.

    Leao ha lasciato il campo passeggiando, visibilmente contrariato per la scelta del suo allenatore. Mentre in tribuna Tare è stato scovato dalle telecamere mentre commentava l'atteggiamento del numero 10.

    Il capitano Maignan ha così lasciato la sua porta nel tentativo di calmare il compagno ma senza troppa fortuna. Stessa sorte è poi toccata ad Allegri. Il tecnico ha abbracciato Leao che si è però divincolato prima di calciare le bottigliette poste davanti alla panchina rossonera.

    La rabbia del portoghese sarebbe stata rivolta soprattutto nei confronti di Pulisic, reo di non avergli passato il pallone in un paio di occasioni potenzialmente pericolose.

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  • Leao Allegri MilanDAZN

    LA SPIEGAZIONE DI ALLEGRI

    Al termine della partita Massimiliano Allegri ha provato a chiudere il caso sul nascere.

    "Leao era un po' nervoso perché ha avuto situazioni in cui poteva essere servito meglio, erano due possibili palle goal ed è rimasto arrabbiato. Sono cose che capitano in una partita importante che tutti ci tenevano a vincere perché avremmo allungato su quelli dietro" ha spiegato l'allenatore rossonero.

    Mentre a chi in sala stampa gli chiedeva della difficile convivenza tra Pulisic e Leao, Allegri ha risposto così: "Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose.Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici".

    La sensazione però è che la coppia sia ormai scoppiata. E i numeri di entrambi sembrano confermarlo.

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  • LEAO DA 9 NON FUNZIONA

    Una delle prime mosse di Allegri dal giorno del suo ritorno al Milan aveva riguardato Rafa Leao.

    Il tecnico, un po' per convinzione e molto per necessità tattica, in questi mesi ha tentato di trasformare il portoghese in un numero 9 seppure atipico.

    E i primi test in realtà avevano dato anche qualche segnale incoraggiante. Leao, ad esempio, era andato a segno al debutto stagionale contro il Bari in Coppa Italia quando era stato schierato proprio in coppia con Pulisic ma si era infortunato subito.

    Così durante la sua assenza era stato l'americano a trascinare il Milan segnando quattro goal nelle prime sei giornate di campionato. Una volta rientrato Leao ha fatto bene in termini di goal tanto che ad oggi, con 10 reti, è ancora il miglior marcatore della squadra insieme a Pulisic.

    Ma il portoghese è andato in rete solo due volte nelle ultime dieci presenze e soprattutto non si è mai realmente calato nel ruolo da 9. E non ha mai trovato l'intesa con Pulisic.

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    PULISIC A SECCO NEL 2026

    A preoccupare Allegri è però anche, se non soprattutto, la clamorosa involuzione di Christian Pulisic.

    L'americano era partito fortissimo segnando qualcosa come otto goal nelle prime undici presenze in campionato, intervallate peraltro da un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori da metà ottobre a inizio novembre.

    Pulisic però non ha mai trovato la via della rete nel 2026 dato che l'ultimo goal risale addirittura al 28 dicembre nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Verona.

    Poi, soprattutto a causa di una fastidiosa borsite che si trascina da tempo, l'americano ha giocato poco e quando è sceso in campo non ha mai convinto.

    Non sembra un caso però che il meglio Pulisic lo abbia dato proprio in assenza di Leao, col quale il feeling tecnico non è evidentemente scattato.

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  • ALLEGRI CAMBIA MODULO?

    Tocca quindi a Massimiliano Allegri trovare il modo di fare coesistere i due attaccanti più forti a sua disposizione.

    Già durante la gara dell'Olimpico il tecnico ha provato qualche variante tattica passando prima al 4-3-3, con Pulisic largo a sinistra e Leao punta centrale, poi al  4-2-3-1. Non abbastanza per evitare la sconfitta contro la Lazio.

    Nei prossimi giorni, dopo un prevedibile quanto necessario chiarimento tra Pulisic e Leao all'interno dello spogliatoio, Allegri potrebbe iniziare a lavorare su un cambio tattico più strutturato in vista del finale di stagione.

    Anche se al momento l'allenatore rossonero, intervistato da 'Milan TV' al termine della partita, ha preferito non sbilanciarsi: "Cambio modulo? Questo non lo so. In questo momento, come sempre, non è una questione di modulo ma di ritornare da martedì a lavorare bene su quella che è la partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra in una stagione".

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