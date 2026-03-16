La coppia Pulisic-Leao non funziona, scarsa intesa e nervosismo: Allegri deve cambiare l'attacco del Milan, il portoghese non è un 9

Dovevano essere il punto di forza del Milan. I due in grado di dare la scossa e soprattutto di tenere vivo il sogno Scudetto con i loro goal.
Christian Pulisic e Rafa Leao, invece, nella decisiva sfida contro la Lazio sono stati i peggiori in campo insieme ad Estupinan. Ma non solo.
Il portoghese, infatti, ha dato spettacolo solo al momento del cambio quando se l'è presa un po' con tutti costringendo ad intervenire prima Maignan e poi Allegri per cercare di calmarlo.
La notte dell'Olimpico, oltre a chiudere definitivamente la corsa Scudetto, ha così dato un altro verdetto: la coppia Pulisic-Leao non funziona. E difficilmente funzionerà.
Questione di caratteristiche tecniche, di modulo ma forse anche di affinità caratteriali tra quelli che restano i due giocatori più importanti della rosa insieme a Luka Modric.