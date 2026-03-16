La coppia Pulisic-Leao non funziona, scarsa intesa e nervosismo: Allegri deve cambiare l'attacco del Milan, il portoghese non è un 9

Al termine della partita Massimiliano Allegri ha provato a chiudere il caso sul nascere.

"Leao era un po' nervoso perché ha avuto situazioni in cui poteva essere servito meglio, erano due possibili palle goal ed è rimasto arrabbiato. Sono cose che capitano in una partita importante che tutti ci tenevano a vincere perché avremmo allungato su quelli dietro" ha spiegato l'allenatore rossonero.

Mentre a chi in sala stampa gli chiedeva della difficile convivenza tra Pulisic e Leao, Allegri ha risposto così: "Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose.Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici".

La sensazione però è che la coppia sia ormai scoppiata. E i numeri di entrambi sembrano confermarlo.