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Dzeko Kean gfxGOAL
Nino Caracciolo

La coppia perfetta che non ha funzionato: Dzeko contro Kean, ex compagni contro in Bosnia-Italia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina
E. Dzeko
M. Kean
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Italia

Alla Fiorentina sarebbero dovuti essere la coppia perfetta, ma così non è andata: ora Dzeko e Kean provano a trascinare Bosnia e Italia verso il prossimo Mondiale.

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Compagni per sei mesi, avversari martedì sera in una gara da dentro o fuori che metta in palio la posta più alta: un posto ai prossimi campionati mondiali.

Bosnia e Italia martedì sera si affronteranno nella finale playoff dopo aver eliminato rispettivamente Galles e Irlanda del Nord anche grazie alle reti dei loro numeri “9”: Edin Dzeko e Moise Kean.

Simbolo della sua Nazionale il primo, attaccante su cui Gattuso e tutto il popolo azzurro poggia molte delle speranze di volare in Usa, Canada e Messico il secondo.

Dzeko e Kean sono stati compagni alla Fiorentina nei primi sei mesi di una stagione, quella attuale, decisamente complicata per la Viola, e ora si ritrovano a contendersi un posto al prossimo Mondiale.

  • “LA COPPIA PERFETTA” CHE NON HA FUNZIONATO

    Nelle idee della Fiorentina Dzeko-Kean sarebbe dovuta essere la coppia che avrebbe dovuto trascinare in alto la squadra. Ma così non è stato, anzi. “Io e Kean siamo una coppia perfetta e ci completiamo a vicenda”, le parole di Dzeko appena arrivato a Firenze la scorsa estate. “Edin è un esempio per tutti noi”, l’attestato di stima più volte ribadito da Kean verso l’ex Inter.

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  • DUE SOLE VOLTE INSIEME DALL’INIZIO

    Il tandem Dzeko-Kean però non ha mai funzionato. Colpa di una condizione fisica mai al top per entrambi e per un’alchimia mai scattata tra i due in campo. A fare il resto è stata la difficilissima prima parte di stagione della Fiorentina che ha travolto anche i due attaccanti.

    Dzeko e Kean hanno giocato solo una volta insieme dall’inizio in campionato, nel ko della Fiorentina al Franchi contro il Lecce che è costato la panchina a Pioli, e un’altra volta nella vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev (in goal anche Kean). Complessivamente sono stati in campo insieme per appena 314 minuti: troppo pochi.

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  • STRADE DIVISE A GENNAIO

    A gennaio l’addio di Dzeko alla Fiorentina è stato quasi inevitabile: 11 presenze e zero goal in campionato, due reti invece in 7 gare tra playoff di Conference League e fase a gironi. Numeri che testimoniano un feeling mai scattato. Durante il mercato invernale il bosniaco ha scelto di ripartire dallo Schalke 04, seconda divisione tedesca, ricordando a tutti che sa fare ancora molto bene il suo mestiere, come testimoniano i 6 goal (e 3 assist) messi a segno in 8 partite. Kean invece è rimasto alla Fiorentina nonostante le sirene del mercato e sta provando con le sue reti (8 goal in 25 presenze in Serie A) a portare i Viola alla salvezza.

  • CONTINUITÀ AZZURRA

    In maglia azzurra Moise Kean sta trovando quella continuità che non hai mai avuto in questa stagione con la Fiorentina, anche a causa di qualche problema fisico di troppo che lo ha rallentato. Quella messa a segno contro l’Irlanda del Nord è la quinta rete consecutiva realizzata dal centravanti classe 2000 con la maglia della Nazionale.

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  • ETERNO DZEKO

    Edin Dzeko è ancora oggi il simbolo della sua Nazionale, oltre a essere il miglior marcatore della storia con 73 reti messe a segno in 147 presenze. L’ultima, pesantissima, proprio nel finale dei gara contro il Galles, che ha permesso alla Bosnia di pareggiare e poi vincere ai rigori. Ora l’ultimo atto con vista Mondiale: per quello però ci sarà da fare i conti con l’ex compagno Kean.

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