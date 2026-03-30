La coppia perfetta che non ha funzionato: Dzeko contro Kean, ex compagni contro in Bosnia-Italia

Compagni per sei mesi, avversari martedì sera in una gara da dentro o fuori che metta in palio la posta più alta: un posto ai prossimi campionati mondiali.
Bosnia e Italia martedì sera si affronteranno nella finale playoff dopo aver eliminato rispettivamente Galles e Irlanda del Nord anche grazie alle reti dei loro numeri “9”: Edin Dzeko e Moise Kean.
Simbolo della sua Nazionale il primo, attaccante su cui Gattuso e tutto il popolo azzurro poggia molte delle speranze di volare in Usa, Canada e Messico il secondo.
Dzeko e Kean sono stati compagni alla Fiorentina nei primi sei mesi di una stagione, quella attuale, decisamente complicata per la Viola, e ora si ritrovano a contendersi un posto al prossimo Mondiale.