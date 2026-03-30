La coppia perfetta che non ha funzionato: Dzeko contro Kean, ex compagni contro in Bosnia-Italia

Il tandem Dzeko-Kean però non ha mai funzionato. Colpa di una condizione fisica mai al top per entrambi e per un’alchimia mai scattata tra i due in campo. A fare il resto è stata la difficilissima prima parte di stagione della Fiorentina che ha travolto anche i due attaccanti.

Dzeko e Kean hanno giocato solo una volta insieme dall’inizio in campionato, nel ko della Fiorentina al Franchi contro il Lecce che è costato la panchina a Pioli, e un’altra volta nella vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev (in goal anche Kean). Complessivamente sono stati in campo insieme per appena 314 minuti: troppo pochi.