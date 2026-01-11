Pubblicità
FBL-AFR-2025-MATCH 17-NGA-TUNAFP
Alessandro De Felice

La Coppa d'Africa giunge alle semifinali, la Serie A riabbraccia 14 giocatori già eliminati: chi torna in campionato e i 6 'italiani' ancora in corsa per il titolo

Dopo quarti ed eliminazioni, il torneo entra nel vivo con le ultime 4 nazionali in corsa per il titolo continentale: chi rientra in Italia e torna a disposizione chi resta in corsa.

La Coppa d’Africa entra nella sua fase decisiva. Dopo la conclusione di gironi, anche la fase a eliminazione diretta entra nel vivo con la definizione delle due semifinali che regaleranno le nazionali che si affronteranno nell’ultimo atto di Rabat del 17 gennaio.

Il torneo continentale sta ridisegnando le agende dei club di Serie A e degli allenatori, che attendono e sperano di riabbracciare presto i propri calciatori. 

La giornata di ieri, 10 gennaio, ha segnato la fine dei quarti di finale, liberando numerosi giocatori già pronti a rientrare in Italia, mentre sei calciatori legati al nostro campionato continuano la corsa verso il trofeo.

Ma quali sono i 16 calciatori già eliminati in Coppa d’Africa e pronti a rientrare in Serie A e i 6 ancora in corsa per la vittoria della competizione continentale.

  • LE 4 SEMIFINALISTE

    Nei quarti di finale la Nigeria ha superato l’Algeria per 2-0, risultato che ha qualificato le Super Eagles alla semifinale di mercoledì contro il Marocco

    Protagonista assoluto del match è stato l’ex attaccante del Napoli Victor Osimhen, autore del gol dell’1-0 e dell’assist decisivo per il raddoppio firmato da Akor Adams.

    In semifinale approda anche l’Egitto, capace di eliminare i campioni in carica della Costa d’Avorio con un pirotecnico 3-2. Gli egiziani affronteranno il Senegal, altra nazionale che continua il proprio cammino verso la finale prevista a Rabat il 18 gennaio 2026.

  • SERIE A SPETTATRICE INTERESSATA

    La Serie A continua a seguire con attenzione l’evoluzione del torneo africano. Il campionato italiano aveva inizialmente concesso 20 giocatori alle nazionali qualificate alla Coppa d’Africa. 

    L’avanzare della competizione ha però progressivamente restituito uomini ai club, aprendo la possibilità di rivederli in campo già dalla 21ª giornata di campionato.

  • CHI TORNA DALLA COPPA D’AFRICA

    Dopo i quarti di finale sono 14 i calciatori già eliminati e pronti a fare ritorno in Serie A. 

    Dall’Angola rientrano Zito Luvumbo del Cagliari, Kialonda Gaspar del Lecce, M’Bala Nzola del Pisa e Rui Modesto dell’Udinese. Dalla Guinea Equatoriale è già di rientro Saul Coco del Torino.

    La Zambia saluta il torneo con Lameck Banda del Lecce e Liteta del Cagliari, mentre il Mali perde Woyo Coulibaly del Sassuolo e Lassana Coulibaly del Lecce

    Eliminata anche l’Algeria di Reda Belghali del Verona e il Camerun di Jean Onana del Genoa

    Dalla Costa d’Avorio tornano infine Vakoun Bayo dell’Udinese, Odilon Kossounou dell’Atalanta e Evan Ndicka della Roma, 

  • I 6 ‘ITALIANI’ ANCORA IN CORSA

    Restano invece sei i giocatori legati alla Serie A che hanno raggiunto le semifinali. 

    Con il Marocco proseguono il loro cammino nella competizione Neil El Aynaoui della Roma e Adam Masina del Torino

    La Nigeria continua a puntare su Ebenezer Akinsanmiro del Pisa, Ademola Lookman dell’Atalanta e Fisayo Dele-Bashiru della Lazio

    A completare il quadro c’è il Senegal di Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ancora in corsa per il titolo continentale.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Egitto crest
Egitto
EGI
Africa Cup of Nations
Nigeria crest
Nigeria
NGR
Marocco crest
Marocco
MAR
