La Coppa d'Africa giunge alle semifinali, la Serie A riabbraccia 14 giocatori già eliminati: chi torna in campionato e i 6 'italiani' ancora in corsa per il titolo

La Coppa d’Africa entra nella sua fase decisiva. Dopo la conclusione di gironi, anche la fase a eliminazione diretta entra nel vivo con la definizione delle due semifinali che regaleranno le nazionali che si affronteranno nell’ultimo atto di Rabat del 17 gennaio.

Il torneo continentale sta ridisegnando le agende dei club di Serie A e degli allenatori, che attendono e sperano di riabbracciare presto i propri calciatori.

La giornata di ieri, 10 gennaio, ha segnato la fine dei quarti di finale, liberando numerosi giocatori già pronti a rientrare in Italia, mentre sei calciatori legati al nostro campionato continuano la corsa verso il trofeo.

Ma quali sono i 16 calciatori già eliminati in Coppa d’Africa e pronti a rientrare in Serie A e i 6 ancora in corsa per la vittoria della competizione continentale.