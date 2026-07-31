La confessione di Tonali e il motivo del trasferimento al Tottenham: "Avevo deciso di tornare in Italia ma era impossibile per i soldi"

"Restare in Inghilterra era un'opzione, abbiamo trovato lì la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per la mia felicità e per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre, ma ho scelto il Tottenham. So che hanno speso tanto per prendermi, la cifra pagata mi mette pressione, ma ho voluto che il Newcastle raggiungesse il miglior accordo possibile, se lo meritano. E' un club con dei tifosi unici, la passione e l'atmosfera che si respirano a St James' Park è incredibile".