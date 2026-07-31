Sandro Tonali a cuore aperto. Il centrocampista azzurro racconta l'addio al Newcastle e il peso di Roberto De Zerbi nella scelta del Tottenham: "Avevo parlato con un'altra squadra, non c'era solo il Tottenham - sono le parole riportate dalla BBC - Io e mia moglie volevamo cambiare vita, cambiare città, c'era un altro club, poi ho parlato con De Zerbi e mi sono bastati 10 minuti per decidere".
La confessione di Tonali e il motivo del trasferimento al Tottenham: "Avevo deciso di tornare in Italia ma era impossibile per i soldi"
CARTELLINO TROPPO COSTOSO
Tonali ha ammesso che vivere a Londra ha rappresentato solo il 10% dei motivi della scelta. E ha svelato un retroscena di mercato: "Io e mia moglie avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi". Ha spiegato che chi lo voleva in Serie A poteva permettersi il suo stipendio, ma nessuno poteva pagare il cartellino.
GRATO AL NEWCASTLE
"Restare in Inghilterra era un'opzione, abbiamo trovato lì la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per la mia felicità e per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre, ma ho scelto il Tottenham. So che hanno speso tanto per prendermi, la cifra pagata mi mette pressione, ma ho voluto che il Newcastle raggiungesse il miglior accordo possibile, se lo meritano. E' un club con dei tifosi unici, la passione e l'atmosfera che si respirano a St James' Park è incredibile".
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