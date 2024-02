L'attaccante francese scherza su Lautaro Martinez: "Dovrebbe ridere di più". Poi esalta il fratello Kephren: "Può giocare ovunque".

Marcus Thuram è sicuramente una delle rivelazioni più belle dell'Inter, assoluta dominatrice del nostro campionato.

L'attaccante francese, arrivato in estate a parametro zero, si è raccontato in un'intervista concessa a 'Il Corriere della Sera.

E ha svelato anche uno dei suoi segreti per tenersi in forma e raggiungere il suo idolo di sempre: Karim Benzema.