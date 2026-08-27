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Amorim Torino MilanGetty
Stefano Silvestri

La conferenza stampa di Ruben Amorim prima di Milan-Venezia: Leao, come sta Pulisic, il vero ruolo di Diego Moreira

Serie A
Milan
Milan vs Venezia
R. Amorim

L'allenatore portoghese ha parlato alla vigilia dell'esordio casalingo in campionato. Su Tomori, Fofana e Gimenez: "Impossibile allenarsi con 27 giocatori".

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Tra campo e calciomercato. Come è normale che sia in questo periodo dell'anno. Ruben Amorim ha provato a incentrare la conferenza stampa della vigilia di Milan-Venezia sulla partita, ma non c'è stato verso.

Le domande hanno trovato una direzione ben precisa: il mercato, appunto. La finestra estiva è ormai agli sgoccioli, il Milan ha acquistato e ceduto e ancora acquisterà e cederà. Del resto c'è tempo fino a martedì prossimo per chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita.

Il focus principale della chiacchierata con i giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello? Rafael Leao, naturalmente. La stella che se ne sta andando, non si sa ancora se al Galatasaray o all'Aston Villa.


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  • "A VOLTE BISOGNA ANDARE ALTROVE"

    Amorim, intanto, ha annunciato che Leao non sarà in ogni caso della partita contro il Venezia in quanto non ha ancora recuperato dal risentimento muscolare di metà agosto.

    “Non è pronto per essere convocato, si è allenato solo una volta e non sarà della partita", ha detto il tecnico portoghese a proposito del connazionale.

    In una delle domande successive, Amorim si è sbottonato un po' di più sul mercato e ha ammesso che sì, certe volte è meglio interrompere un matrimonio che non sta più funzionando.

    "Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove".

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  • SU TOMORI, FOFANA E GIMENEZ

    Amorim ha spiegato inoltre la propria scelta di far allenare a parte i tre esuberi della rosa del Milan: dunque Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, tutti sul mercato e tutti in attesa di una nuova sistemazione.

    "Non è che non siano ottimi calciatori e ottimi uomini, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione. Noi, come società, dobbiamo permettergli di svolgere la loro attività al meglio. Il mercato è aperto, ma il mio focus è sul Venezia".

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  • IL RINNOVO DI RABIOT

    Al contrario, un giocatore ha impressionato in particolar modo Amorim: Adrien Rabiot. Il francese è entrato dalla panchina domenica scorsa contro il Torino, spaccando in due la partita con un goal e un assist. E ora il suo allenatore ne sta chiedendo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

    “Non lo conoscevo prima di arrivare qui, ma Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto. Lui lo sa. È un grande professionista e ha una voglia di imparare impressionate. Aiuta tanto i compagni durante gli allenamenti. Ha giocato a Torino con soli tre allenamenti, eppure è stato decisivo. È ancora lontano dalla sua forma migliore”.

    E il ruolo? Sarà doppio, come è emerso nelle scorse settimane: di base Rabiot giocherà a centrocampo, ma potrà farlo anche qualche metro più avanti.

    "Potrà giocare sia come centrocampista sia come trequartista, dipenderà da cosa vorremo dalla partita. Dipenderà da quali giocatori saranno a disposizione. So che lui è abituato a giocare in mezzo. Da trequartista ha fatto molto bene quando era al Marsiglia. È molto intelligente, ha tiro da fuori e ha un’ottima lettura delle situazioni come si è visto nel gol di Torino”.

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  • COME STA PULISIC

    In panchina per tutti i 90 minuti contro il Torino, Christian Pulisic non sarà della partita neppure contro il Venezia. Non dall'inizio, almeno. Ma la possibilità di vederlo in campo a gara in corso stavolta esiste.

    Come spiegato da Amorim, infatti, l'ex attaccante del Chelsea "è reduce da un infortunio e non sarà titolare. Vedremo se potrà fare dei minuti".

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  • IL RUOLO DI DIEGO MOREIRA

    Amorim ha infine confermato che Diego Moreira è stato acquistato dal Milan per fare l'esterno a tutta fascia, non uno dei due trequartisti dietro al centravanti. E che potrà essere visto come una sorta di vice Chukwueze.

    “Diego Moreira può giocare sia con sia al posto di Chukwueze. Se Chukwu dovesse mancare, con Moreira abbiamo messo un giocatore che non farà mutare l’identità della squadra. Ci saranno partite nelle quali giocheremo con due esterni molto offensivi. Se troviamo un centrocampo a quattro, ci può essere Bartesaghi per abbassarsi sulla linea della nostra difesa. Vedremo”.

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