La conferenza stampa di Ruben Amorim prima di Milan-Venezia: Leao, come sta Pulisic, il vero ruolo di Diego Moreira

Tra campo e calciomercato. Come è normale che sia in questo periodo dell'anno. Ruben Amorim ha provato a incentrare la conferenza stampa della vigilia di Milan-Venezia sulla partita, ma non c'è stato verso.
Le domande hanno trovato una direzione ben precisa: il mercato, appunto. La finestra estiva è ormai agli sgoccioli, il Milan ha acquistato e ceduto e ancora acquisterà e cederà. Del resto c'è tempo fino a martedì prossimo per chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita.
Il focus principale della chiacchierata con i giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello? Rafael Leao, naturalmente. La stella che se ne sta andando, non si sa ancora se al Galatasaray o all'Aston Villa.
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