La conferenza stampa di Ruben Amorim prima di Milan-Venezia: Leao, come sta Pulisic, il vero ruolo di Diego Moreira

Al contrario, un giocatore ha impressionato in particolar modo Amorim: Adrien Rabiot. Il francese è entrato dalla panchina domenica scorsa contro il Torino, spaccando in due la partita con un goal e un assist. E ora il suo allenatore ne sta chiedendo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

“Non lo conoscevo prima di arrivare qui, ma Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto. Lui lo sa. È un grande professionista e ha una voglia di imparare impressionate. Aiuta tanto i compagni durante gli allenamenti. Ha giocato a Torino con soli tre allenamenti, eppure è stato decisivo. È ancora lontano dalla sua forma migliore”.

E il ruolo? Sarà doppio, come è emerso nelle scorse settimane: di base Rabiot giocherà a centrocampo, ma potrà farlo anche qualche metro più avanti.

"Potrà giocare sia come centrocampista sia come trequartista, dipenderà da cosa vorremo dalla partita. Dipenderà da quali giocatori saranno a disposizione. So che lui è abituato a giocare in mezzo. Da trequartista ha fatto molto bene quando era al Marsiglia. È molto intelligente, ha tiro da fuori e ha un’ottima lettura delle situazioni come si è visto nel gol di Torino”.